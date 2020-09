Armine Harutyunyan: “Il saluto romano? Uno scherzo”/ La modella di Gucci si difende..

Armine Harutyunyan, la modella di Gucci intorno alla quale si è scatenato il dibattito sul concetto di “bello”, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni de La Repubblica del 1° settembre, risponde a chi l’ha accusata di aver fatto il “saluto romano” nel corso di una sua visita a Roma. La foto in questione risale allo scorso giugno e raffigura la modella armena davanti all’Altare della Patria. «Ave sunstroke», ovvero «ave colpo di sole» si leggeva nella didascalia che accompagnava la foto che, oggi, ha scatenato un acceso dibattito sulla questione. A spegnere la polemica, però, è stata la stessa Armine che, nel corso dell’intervista rilasciata a La Repubblica, ha spiegato come quel gesto sia stato semplicemente uno scherzo. “Non è assolutamente vero! Ero con i miei amici, avevo in testa una corona d’alloro, volevo solo rendere omaggio agli antichi Romani: era uno scherzo, e basta! Non so come qualcuno ci abbia potuto vedere dell’altro“, ha dichiarato la modella.

Armine Harutyunyan: “Le critiche? Non posso vietare alla gente di parlare, ma posso ignorarla”

Quella di Armine Harutyunyan, modella armena di 23 anni di Gucci, è una bellezza diversa e non canonica che ha scatenato un dibattito sul concetto di “bello”. Nonostante sia passato un anno dalla sua sfilata per Gucci, oggi, Armine è finita nuovamente al centro delle critiche. La modella, ai microfoni de La Repubblica, non nasconde la sofferenza per le critiche ricevute e per quelle che continua a ricevere spiegando, però, di riuscire a superare tutto grazie al sostegno della famiglia e degli amici. “È stata dura, non capivo perché ce l’avessero tanto con me, non gli avevo fatto nulla. Inoltre io sono stata la prima modella armena a sfilare per una grande casa di moda, sentivo il peso del ruolo. Poi, grazie alla famiglia e agli amici, che mi hanno protetto e sostenuto, l’ho superata. All’inizio mi sono stupita, ci sono rimasta male, è ovvio. Però man mano mi sono resa conto che assieme alle critiche ci sono stati anche tanti dalla mia parte, pronti a incoraggiarmi e supportarmi, il che mi ha aiutato parecchio. Non so perché tutto questo sia successo, e non posso certo vietare alla gente di parlare. Ma posso ignorarla”, ha spiegato la modella. Infine, sui motivi che spingono la gente ad essere così dura nei confronti del prossimo, la modella dice: “Credo che le persone siano spaventate da tutto quello che è diverso. A parole è facile essere aperti al nuovo ma poi, quando si trovano davanti a qualcosa che non capiscono, non sanno come reagire, e allora attaccano. Per questo dico che non vale la pena di preoccuparsi di loro: hanno solo paura”, conclude.



