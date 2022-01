ARMONIA PIANGE PER I FIGLI A C’È POSTA PER TE/ “10 anni lontani”, loro chiudono!

La prima puntata di C’è posta per te 2022 continua con la storia di una madre, Armonia, che spera di potersi riappacificare con i suoi figli, Damiano e Andrea. Sono tanti anni che i figli si rifiutano di vederla, di parlare con lei e l’hanno bloccata su tutti i social. La accusano di averla abbandonata, di stare con un uomo più giovane e molto chiacchierato in paese per il suo passato burrascoso.

C’è posta per te 2022,1a puntata/ Diretta, storie: Enza chiama Stefano De Martino!

Dopo 23 anni di matrimonio, la donna ha tradito suo marito per Gianfranco, un ragazzo più giovane di cui si innamora. Questo, però, non viene accettato dai suoi figli ed è questo a scatenare la rottura. Armonia ha deciso di inviare l’invito non solo ai suoi due figli ma anche alle loro rispettive fidanzate. Tutti e quattro accettano e sono in studio per scoprire chi c’è dall’altra parte della busta.

SUSANNA INCONTRA LA SORELLASTRA A C'È POSTA PER TE/ "Dopo 30 anni conosciamoci!"

Damiano e Andrea non perdonano mamma Armonia per la sua storia con Gianfranco

Armonia non riesce a trattenere le lacrime e, anzi, è così emozionata da fare difficoltà a parlare. Calmatasi, si rivolge ai suoi figli e dichiara: “Mi mancate, siete tutta la mia vita. Ho pagato, sono passati 10 anni, 10 anni che non vi sento più chiamarmi mamma, è la cosa più brutta che ci possa essere. 10 anni che non sento più parlare di voi, ho solo ricordi che rimangono dentro me.” Damiano e Andrea rimangono quasi impassibili e chiedono a Maria De Filippi cosa lei abbia raccontato. È Damiano poi ad ammettere di non riuscire a perdonarla, soprattutto di non riuscire ad accettare la storia con Gianfranco, un uomo che avrebbe messo false voci anche sulla famiglia. Nonostante le lacrime e le suppliche della donna, i due ragazzi decidono di non aprire la busta e la lasciano da sola in studio, disperata.

LEGGI ANCHE:

MATTEO COMMUOVE I GENITORI A C'È POSTA PER TE/ Paolo Bonolis "Storia di grande forza"

© RIPRODUZIONE RISERVATA