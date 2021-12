Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver divorziati/ Una separazione durata 10 anni

Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver sono ufficialmente divorziati. Dopo quasi dieci anni i due ex marito e moglie hanno suggellato il loro divorzio, formalizzando così la fine del loro matrimonio. La coppia, lui noto attore nonché ex governatore della California, lei giornalista nonché figlia di Eunice Kennedy Shriver, sorella del presidente degli Stati Uniti d’America John Fitzgerald Kennedy, aveva annunciato la separazione, come ricorda l’edizione online del Corriere della Sera, nel lontano maggio 2011 dopo 25 anni di unione. I due si erano incontrati nel 1977, durante un torneo di tennis, e poi sposati quasi dieci anni dopo, nel 1986 a Hyannis, nel Massachusetts.

Nel corso delle due decadi e mezzo successive, hanno dato alla luce anche quattro figli, oggi tutti adulti, leggasi Katherine Eunice (nata il 13 dicembre 1989 a Los Angeles), Christina Maria Aurelia (nata il 23 luglio 1991 a Los Angeles), Patrick Arnold (nato il 18 settembre 1993 a Los Angeles) e Christopher Sargent Shriver (nato il 27 settembre 1997 a Los Angeles), ma i rapporto fra Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver si interruppe bruscamente dopo che lo stesso ex governatore californiano annunciò di avere avuto un figlio durante una relazione extra coniugale con una domestica che prestava servizio in famiglia.

ARNOLD SCHWARZENEGGER E MARIA SHRIVER DIVORZIATI: 10 ANNI DOPO “COMPLICAZIONI” IMMOBILIARI

Dopo l’iniziale choc i due si sono riavvicinati, e anche se l’amore era ormai finito per sempre, Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver sono rimasti in ottimi rapporti, e in varie occasioni pubbliche sono stati visti assieme. Ma come mai il loro divorzio è durato quasi dieci anni? Stando ad alcune indiscrezioni circolanti, il motivo sarebbe da far risalire ad alcune transazioni immobiliari molto complicate, che avrebbero appunto allungato inesorabilmente l’intero iter di divorzio. Come detto sopra, la separazione era scattata dopo la notizia del figlio “in più”, leggasi Joseph Baena, nato il 2 ottobre 1997, e figlio di Patty Baena.

