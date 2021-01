Arnold Schwarzenegger “Trump? Fallito”/ Video “Mercoledì notte dei cristalli in Usa”

Arnold Schwarzenegger, parlando dei fatti di Capitol Hill, arriva a rievocare la Notte dei cristalli del 1938, in epoca nazista. L’attore ed ex governatore repubblicano della California lo ha fatto in un video che ha pubblicato su Twitter. Non ha usato giri di parole parlando di Donald Trump e dell’assalto al Campidoglio e il video in poche ore ha raccolto migliaia di consensi e ricondivisioni. Arnold Schwarzenegger ha parlato della sua infanzia in Austria, dove è nato nel 1947, e dei ricordi legati a quella notte, durante la quale furono commesse violenze contro gli ebrei da parte dei nazisti, «gli equivalenti dei Proud Boys» di oggi, aggiunge.

E definisce Donald Trump «il peggior presidente di sempre». L’attore si è rivolto agli americani: «Mercoledì è stata la notte dei cristalli degli Stati Uniti e la folla non solo ha frantumato le finestre del Campidoglio, ma ha infranto le idee che davamo per scontate». Così hanno calpestato «i principi stessi su cui era fondato il nostro Paese».

SCHWARZENEGGER VS TRUMP “PRESTO IRRILEVANTE”

Il messaggio rivolto da Arnold Schwarzenegger agli americani è chiaro: ha chiesto loro di fare attenzione riguardo le «conseguenze del cinismo e dell’egoismo». Poi l’ex governatore della California ha parlato direttamente di Donald Trump, definendolo «un leader fallito» e accusandolo di aver «cercato un colpo di Stato ingannando le persone con bugie». Inoltre, ha dichiarato che il tycoon passerà alla storia come il peggior presidente di sempre, ma la cosa importante per Arnold Schwarzenegger «è che presto sarà irrilevante come un vecchio tweet». Gli Stati Uniti, però, per l’attore di origini austriache devono andare avanti. «Dobbiamo cercare di guarire insieme dal dramma che si è svolto qualche giorno fa», ha proseguito nel videomessaggio. «Dobbiamo mettere la democrazia al primo posto. Non come repubblicani o democratici ma come americani». Infine, un augurio a Joe Biden per «un grande successo» e un monito a chi «pensava di poter ribaltare la costituzione» americana. «Non vincerete mai», ha concluso.

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week’s attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5 — Arnold (@Schwarzenegger) January 10, 2021





