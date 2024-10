Riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda in un solo sistema: non è solo possibile, ma è anche realtà con aroTHERM plus, la soluzione monoblocco che ancora una volta testimonia la qualità della tecnologia Vaillant. L’azienda, che vanta un’esperienza nel settore di 150 anni che l’ha resa tra i leader mondiali tecnologici e di mercato, ha sviluppato in Germania e prodotto una pompa di calore con cui fare un balzo nel futuro, offrendo il massimo delle prestazioni per quanto riguarda efficienza, funzionalità, silenziosità, sicurezza e sostenibilità.

Quest’ultimo aspetto ben si abbina anche a un altro molto importante, il risparmio economico: infatti, la classe energetica A+++ garantisce costi più bassi, mentre l’utilizzo del gas R-290, un refrigerante naturale identificato come la soluzione migliore e più performante, rende questo prodotto conforme alla Direttiva Europea F-gas per ridurre l’uso dei gas fluorurati.

NEL FUTURO CON VAILLANT E AROTHERM PLUS

La pompa di calore aroTHERM plus rappresenta un balzo nel futuro per Vaillant, che ha abbracciato da tempo una nuova visione, “Comfort for my home“, per fornire il meglio per i consumatori e l’ambiente. Infatti, il riscaldamento sviluppato dall’azienda è altamente efficiente anche dal punto di vista ecologico, perché il tema complesso della sostenibilità viene preso sul serio. Infatti, la società nel 2017 ha creato una unità autonoma per pompe di calore ed energie rinnovabili grazie alla quale un anno dopo ha ampliato il portafoglio di prodotti con pompe di calore che usano energia rinnovabile, attingendo energia dall’ambiente circostante (aria, acqua e terra), generando calore senza incidere con emissioni di CO2.

Di conseguenza, Vaillant con aroTHERM plus ha raggiunto un ulteriore traguardo nella definizione di soluzioni innovative che forniscono un contributo prezioso per il miglioramento dei livelli di benessere e nella riduzione dell’impatto ambientale. La pompa di calore aroTHERM plus, infatti, ha l’impatto ambientale minore sul mercato, del resto Vaillant da tempo investe in prodotti che usano energia rinnovabile e refrigeranti a basso potenziale di riscaldamento globale (GWP), che sono gli unici che resteranno poi sul mercato.

Infatti, la pompa di calore, che viene messa a disposizione in tre taglie, impiega R290, un gas refrigerante con un GWP pari a 3, quindi 700 volte inferiore al gas R410a (GWP=2.088) e 225 volte meno del gas R32 (GWP=675), che sono quelli al momento più usati nelle pompe di calore sul mercato. Pertanto, è la soluzione migliore anche per quanto riguarda la riduzione di CO2 equivalente.

UNA POMPA DI CALORE SILENZIOSA, FLESSIBILE ED EFFICIENTE

La pompa di calore di Vaillant non rappresenta una soluzione vantaggiosa solo dal punto di vista ambientale, perché garantisce altri vantaggi al consumatore. Ad esempio, aroTHERM plus è uno dei sistemi più silenziosi in assoluto (28 db(A) a 3m con la modalità silenziosa), infatti produce un rumore pari a quello della ventola di un computer. Inoltre, è adeguata per installazioni flessibili, si può combinare a soluzioni di riscaldamento a pavimento, ventilconvettori e radiatori (dopo opportuna verifica). Tenendo anche conto delle sue dimensioni contenute, si evince come questa pompa di calore sia adatta nella fornitura di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria sia per ristrutturazioni sia per nuovi edifici.

Infatti, le qualità e caratteristiche del prodotto sono certificate da test rigorosi eseguiti nei laboratori Vaillant a condizioni reali: sono stati effettuati in camere climatiche, in camere acustiche, in ambiente salino (perché resiste anche alla corrosione in zone costiere marittime) e sono stati condotti anche test di grandine. Infine, la prima accensione è gratuita e viene offerta un’assistenza estesa grazie alla capillare rete di Centri di Assistenza Tecnica Ufficiali dislocati sul territorio nazionale, per garantire così interventi tempestivi e professionali laddove necessario.