Arrestate per stalking gruppo di ragazze 15enni/ Brescia, perseguitavano una coetanea

Le appartenenti ad un gruppo di ragazze 15enni di Brescia sono state arrestate con l’accusa di stalking nei confronti di una coetanea. La vittima, quotidianamente, veniva perseguitata e riempita di botte. Uno degli episodi più brutali, in particolare, era avvenuto ad aprile scorso nei pressi del Parco San Polo. La malcapitata era stata violentemente picchiata, tanto da riportare alcune ferite. L’aggressione, inoltre, era stata ripresa ed il video diffuso sui social network.

Pedofilia, abusi e minacce al maneggio/ "Due bimbe molestate e mai ascoltate"

Dietro all’astio delle minorenni c’era la relazione sentimentale che la vittima intratteneva con l’ex fidanzato di una delle appartenenti alla baby gang, che non aveva accettato di essere stata lasciata. Da qui gli atti persecutori nei confronti della quindicenne, che per mesi ha subito minacce e molestie, fino a vere e proprie aggressioni fisiche. Soltanto dopo avere presentato denuncia ai Carabinieri di Brescia, la malcapitata ha potuto ritrovare la serenità. A seguito delle indagini, condotte dalla Procura della Repubblica dei Minori anche attraverso il monitoraggio dei social network, le autrici delle vessazioni sono state arrestate.

Roberto Alessi/ "Sparatoria Perm con pistola traumatica? In Russia grande commercio"

Arrestate per stalking gruppo di ragazze 15enni: sette colpevoli

Le minorenni del gruppo accusate di stalking sono in totale sette: di queste tre sono agli arresti domiciliari e una è stata affidata ad una comunità, mentre le altre tre hanno meno di 14 anni e non sono dunque imputabili. Tutte sono italiane e abitano nella provincia di Brescia.

Le tre ragazze agli arresti domiciliari verranno sorvegliate dai genitori. La Procura della Repubblica dei Minori ha disposto il divieto di uscire di casa se non per contatti con l’ufficio dei servizi sociali minorili e per permettere la frequenza delle lezioni scolastiche, percorrendo tuttavia il tragitto più breve al fine di raggiungere l’istituto. Sono indagate a vario titolo per i reati di percosse, lesioni e atti persecutori. La vittima, anch’essa quindicenne, può tirare adesso un sospiro di sollievo: le baby malviventi non potranno più avvicinarsi a lei.

Denise Pipitone, Maria Angioni "Pista Tunisia spaventa"/ "Bimba sfuggita a controlli"

© RIPRODUZIONE RISERVATA