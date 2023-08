Arrestato il padre dei 4 fratelli sopravvissuti nella foresta Amazzonica dopo incidente aereo/ Abusi sessuali

Ieri a Bogotà è stato arrestato un uomo, padre e patrigno dei quattro fratellini indigeni che sono sopravvissuti ad un incidente aereo dopo essere rimasti nella giungla per 40 giorni. I piccoli, di età compresa tra uno e 13 anni, sono scampati a giugno al disastro nel quale la loro mamma ha perso la vita. I soccorritori li hanno ritrovati nella giungla amazzonica dopo più di un mese. L’uomo, Manuel Ranoque, è stato arrestato con l’accusa di abusi sessuali contro minori di 14 anni. L’uomo è padre biologico dei due bambini più piccoli e patrigno degli altri due adolescenti. La madre dei quattro fratelli, Magdalena Mucutuy Valencia, è morta nello schianto del velivolo Cessna 206.

I bambini, salvati dopo 40 giorni, erano stati trovati in buone condizioni di salute e l’operazione era stata definita “un miracolo”, a causa dei numerosi pericoli e le condizioni della foresta amazzonica, dove pioveva in quel periodo 16 ore al giorno. Difficile, inoltre, orientarsi a causa della fitta vegetazione. Sul luogo inoltre sono presenti animali come giaguari e serpenti e piante velenose. Nonostante ciò, i ragazzi sono riusciti a sopravvivere.

4 fratelli sopravvissuti all’incidente aereo: il padre in manette

Manuel Ranoque, arrestato a Bogotà con l’accusa di abusi sessuali ai danni dei figli, aveva parlato dopo il ritrovamento dei bambini: Lesly di 13 anni, Soleiny di 9, Tien di 4 e la piccola Cristin di appena 1 anno. “ Mia figlia mi ha detto che la loro madre è sopravvissuta per quattro giorni. Prima di morire, ha detto loro: ‘Forse dovreste andare. Ragazzi, vedrete che tipo di uomo è vostro padre e vi mostrerà lo stesso tipo di grande amore che vi ho mostrato io “, aveva spiegato nel corso di una conferenza stampa.

