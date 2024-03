Arrigo, chi è il figlio di Roberto Vecchioni morto dopo una brutta malattia/ “E’ stato il crollo del mondo”

Il dolore di Roberto Vecchioni per la scomparsa di Arrigo: “Mio figlio è morto ma ora è in pace”

Lo scorso aprile Roberto Vecchioni e la sua famiglia hanno dovuto fare i conti con la drammatica morte di Arrigo. Il figlio del cantante è venuto a mancare, probabilmente, in seguito ad una brutta malattia, anche se non si hanno informazioni precise in merito. Di sicuro per Roberto Vecchioni la morte del figlio Arrigo è stata un bruttissimo colpo e ovviamente non ne fa mistero. “È stato il crollo del mondo, dell’universo, ma non di certezze e ideali. E poi lo sento dentro fortissimo, mio figlio”, ha raccontato l’artista.

Il figlio del cantautore aveva appena trentasei anni e se ne è andato troppo presto, lasciando un vuoto incolmabile in famiglia. Nell’intervista al Corriere della Sera, Vecchioni ha ammesso di avvertire ogni giorno la presenza di suo figlio e di aver imparato molto più dal dolore che dalla felicità.

Parole forti ed emozionanti, quelle pronunciate da Roberto Vecchioni sul figlio morto Arrigo. “Non l’ho presa come un’ingiustizia. Questo no, assolutamente no. Mi viene in mente Eschilo che diceva: ‘Si impara soffrendo’. Forse dalla felicità non si impara un ca*zo. Si impara solo soffrendo, sperando di tornare alla felicità”. “È stato il crollo del mondo, dell’universo, ma non di certezze e ideali. E poi lo sento dentro fortissimo, mio figlio. Lo sento intensamente, Arrigo, me lo rivedo dentro continuamente”, le parole struggenti di Roberto Vecchioni.

Il cantante ha anche rivelato che il figlio era bipolare, oltre ad avere un carattere tosto. “Il mistero che c’è, dentro un figlio o una figlia, è soprattutto quando lo vedi fare cose che non sono nelle tue consuetudini, non sono comprensibili per il tuo essere novecentesco” ha detto ancora Vecchioni: “Lasci fare, ma non capisci. Quello per un figlio è un amore incosciente, non riesci a comprendere perché, ma sai che devi amarlo, sempre”.











