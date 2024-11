Roberto Vecchioni, chi sono le ex: “Ho scoperto che la mia ex moglie mi tradiva”

Nella vita del celebre artista e interprete di brani storici come Luci a San Siro e Chiamami ancora amore c’è tanto spazio per i sentimenti, prima dell’attuale matrimonio con Daria Colombo, l’artista è stato sposato con Irene Bozzi. Roberto Vecchioni ha raccontato di aver scoperto dei tradimenti mentre si trovata in Toscana: “Ero sulle colline intorno a Scandicci con la mia prima moglie (Irene Bozzi, ndr), quando ho scoperto che mi tradiva, e il matrimonio è finito” ha raccontato in una intervista concessa al Corriere della sera il cantante e vincitore del Festival di Sanremo 2011.

Roberto Vecchioni ha poi interrotto il matrimonio con Irene Bozzi e si è poi innamorato e sposato con Daria Colombo, che da quarant’anni è la donna della sua vita e dalla quale ha avuto tre figli, mentre la primogenita Francesca è venuta al mondo dalla storia precedente.

Roberto Vecchioni e l’amore con Daria Colombo: una storia lunga 40 anni

Dopo la fine del precedente matrimonio, il cantautore Roberto Vecchioni è riuscito a ritrovare l’amore con Daria Colombo, alla quale ha dedicato il successo sanremese Chiamami ancora amore nel 2011. Riguardo al matrimonio poi finito con Irene Bozzi, Roberto Vecchioni ha ricordato il momento in cui ha scoperto di essere stato tradito: “La mia ex moglie mi lasciò da solo per raggiungere il suo amante in albergo, lo intuii, glielo chiesi, mi guardavo allo specchio e non mi riconoscevo, pensai che era stato tutto finto” le sue parole.

Una sofferenza enorme per Roberto Vecchioni, che ha poi ammesso di aver scoperto che l’amore non si esaurisce mai, ma cambia solamente forma a seconda di situazioni e persone, tra il cantante e Irene Bozzi infatti i rapporti sono rimasti positivi anche dopo la separazione annunciata.