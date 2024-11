Daria Colombo, chi è la moglie di Roberto Vecchioni: una vita ricca di dolori

Nella vita del professore e cantante Roberto Vecchioni non sono mancate le delusioni e le sofferenze, come la morte del figlio avvenuta pochi mesi fa, tutti drammi che hanno segnato il cantante e la moglie Daria Colombo. I due però hanno sempre cercato di andare avanti e godersi il bello della vita, chiedendo aiuto a specialisti quando necessario, come raccontato: “Siamo andati per tanti anni io, Daria e mio figlio da tanti medici e psicologi, non è stato facile” ha rivelato l’artista.

Anche tra Daria Colombo e Roberto Vecchioni però non sono mancate delle difficoltà, come rivelato dal cantautore e paroliere, anche se un evento ha cambiato le carte in tavola: “Però tutto è cambiato nel 2011, dopo la vittoria di Sanremo con Chiamami ancora amore, abbiamo trovato degli accordi, dei segnali, dei simboli tra me e lei, siamo riusciti a ritrovarci, lei è una donna straordinaria, che non aveva mai avuto modo di esprimersi, perché io sono un accentratore spaventoso”.

Daria Colombo e l’amore con Roberto Vecchioni: “Il nostro incontro uno dei momenti più belli”

Nella vita del professor Roberto Vecchioni da diversi anni è arrivato l’amore sotto forma di Daria Colombo, la seconda moglie del cantante con il quale ha messo al mondo quattro figli, tra cui il compianto Arrigo, scomparso prematuramente poco tempo fa.

Per la moglie Daria Colombo, Roberto Vecchioni ha speso parole molto speciali: “Il grande, grande amore per mia moglie è uno dei momenti più belli della mia vita, l’averla vista, incontrata, quell’istante conteneva tutto quello che sarebbe stato dopo”. Un incontro esploso quando il cantante aveva 37 anni, Daria Colombo ha cambiato la vita di Roberto Vecchioni che ricordando quel momento ha rivelato: “Chiamerei quel ragazzo di trentasette anni e gli direi: “Guarda quella ragazza, falla voltare, parlale. Lei ti cambierà la vita”.

