Artemis 1 diretta lancio video streaming/ La missione ritorno sulla Luna è scattata

E’ ufficialmente scattata la missione Artemis 1, il ritorno sulla Luna da parte dell’uomo. Nel corso della notte passata, fra martedì 15 e mercoledì 16 novembre 2022, a cinquant’anni esatti dall’ultimo sbarco sul nostro satellite (la mitica missione Apollo 11), ha ripreso vita il programma lunare della Nasa, primo step che farà da apripista ad Artemis-2, in programma poi dal 2024. Il lancio è scattato alle ore 7:48 italiane, quando in locale erano le 1 e 48 minuti, con il decollo del mastodontico razzo SLS, finalmente partito da Cape Canaveral dopo i vari intoppi tecnici registrati nelle scorse settimane.

Omicidio Luca Attanasio/ Chiesto rinvio a giudizio per due dipendenti Onu

Undici minuti dopo il decollo, lo stesso razzo è entrato nell’orbita terrestre, per poi proseguire appunto la sua ascesa verso la Luna, così come da copione. Alla piattaforma 39B, sottolinea il quotidiano online de La Stampa, erano molti gli italiani presenti, a cominciare dai vari vertici, tecnici e ingegneri che hanno lavorato al grande progetto lunare e che punta a realizzare, entro il 2030, un villaggio proprio sul satellite della terra. La Orion, la navicella che è appunto decollata stanotte, ha visto la presenza a bordo di tre manichini dotati di apparati elettronici e dosimetri che rileveranno la radiazione ionizzante, che ovviamente quando ci si allontana dal nostro Pianeta aumenta in maniera considerevole.

DAL CARCERE/ Giovani detenuti al Meeting: "Siamo tornati in prigione contenti"

ARTEMIS 1, MISSIONE UFFICIALMENTE SCATTATA: COSA ACCADRA’ IN FUTURO

Si tratta di rilevazioni importanti che serviranno ai futuri equipaggi umani del programma Artemis, visto che le missioni dureranno ben di più rispetto al passato, fino a 50 giorni (rispetto agli 8-13 precedenti). Come detto sopra, se tutto andrà bene dopo Artemis-1 scatterà nel 2024 la missione numero due che vedrà questa volta la presenza di quattro astronauti “reali”, equipaggio che sarà annunciato a dicembre: questi si avvicineranno alla Luna, ma senza sbarcare, ad una distanza di 8.889 chilometri, il punto più lontano dalla Terra in cui gli esseri umani sono mai stati, per poi compiere una ricognizione.

Migranti in Texas, Greg Abbott invoca clausole di invasione/ "Così proteggo il Paese"

Il successivo step avverrà poi per la fine del 2025, il vero ritorno sulla Luca, l’equivalente di Apollo 11: quattro astronauti saranno inviati in una regione del Polo Sud, e due di loro, compresa una donna, scenderanno sul suolo lunare con un veicolo in fase di sviluppo presso SpaceX, la compagnia di Elon Musk. Di seguito il video della diretta streaming della missione Artemis 1.













© RIPRODUZIONE RISERVATA