VIAGGIO NEL CALENDARIO PONTI 2025: ECCO LE DATE

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie e della fine dell’anno cresce la curiosità su come sarà quello nuovo, quindi anche sul Calendario Ponti 2025, per capire se si potranno avere più giorni per riposare. Ciò vale per chi ha un lavoro subordinato e il weekend può riposare: le notizie per loro sono positive, per due motivi. Il primo è che il nuovo anno sarà effettivamente ricco di ponti, in particolare rispetto all’anno scorso, quindi potrete organizzare più viaggi o semplicemente avere più occasioni per riposare.

Il nuovo calendario, rispetto a quello dell’anno scorso, propone un mix di giorni festivi e ponti che consente di poter approfittare di alcuni “stop strategici”. Con soli 7 giornate di ferie potranno farsene in tutto 32 di vacanza tra festività e ponti da sfruttare. Non a caso WeRoad ha usato le metropolitane di Roma e Milano per elencare i ponti del nuovo anno, con una campagna di comunicazione che è diventata virale, visto che basta fare una foto all’affissione per ottenere il calendario ponti 2025 sul proprio telefonino e avere le informazioni utili per pianificare le vacanze.

Iniziamo da Capodanno: il primo giorno del nuovo anno è di mercoledì, mentre il 6 gennaio che è Epifania cade di lunedì, quindi con due giorni di ferie si possono fare sei giorni di vacanza. Attorno a Pasqua, invece, sono partite già delle polemiche, del resto è il ponte più interessante, visto che arriva il 20 aprile con la Pasquetta il 21, quindi siamo molto vicini alla Festa del 25 aprile, della liberazione, che sarà di venerdì.

CALENDARIO PONTI 2025: I TIMORI DEI GENITORI PER PASQUA

In questo caso, con tre giorni di ferie, le vacanze di Pasqua possono durare solo una settimana. Eppure, i genitori di figli che vanno a scuola sono preoccupati, in particolare coloro che lavorano, in quanto le vacanze a scuola inizieranno da venerdì 18, se non già dal giorno prima (dipende dal calendario regionale), fino al 22 aprile compreso, poi c’è la Festa della Liberazione con altri tre giorni di scuole chiuse e altri tre giorni di lezioni prima dell’1 maggio che cade di giovedì.

In riferimento al Primo maggio, quindi alla Festa dei lavoratori, ci si potrebbe rilassare dal 30 aprile al 4 maggio, mentre a giugno c’è la festa della Repubblica, con il 2 giugno che cade di lunedì, quindi senza bisogno di ferie scattano tre giorni di riposo, considerando il weekend. Così si apre ufficialmente la stagione estiva per magari una prima fuga al mare.

Voliamo a Ferragosto, perché il 15 agosto è di venerdì, quindi il viaggio tra i Ponti 2025 ci regala un altro fine settimana lungo, un bell’assist per chi non andrà in ferie in questo mese estivo. Poi bisogna aspettare l’arrivo di novembre, in particolare di Ognissanti, che però non sarà ponte, visto che è di sabato. Quindi, non saranno possibili delle interruzioni a lavoro.

Va meglio l’8 dicembre, che arriva il lunedì con la Festa dell’Immacolata, quindi altro weekend lungo da sfruttare ad esempio per una sortita sulla neve o volare in una capitale europea o città d’arte italiana. Se vi sentite particolarmente ispirati e volete pianificare già le prossime festività natalizie, allora dovete sapere che arriveranno di giovedì e venerdì, quindi chi può prendersi due giorni di ferie il 29 e 30 dicembre potrà allungare al 31 dicembre che è mercoledì e godersi una maxi vacanza. Dunque, l’ultima festa dell’anno offrirà l’occasione migliore per fare un’abbuffata di giorni a casa (o comunque non a lavoro).