ARTEMIS 1, ANNULLATO LANCIO SULLA LUNA/ Problemi motore, NASA ci riprova venerdì?

È stato annullato il lancio sulla Luna della missione Artemis 1, che avrebbe dovuto riportare l’uomo in prossimità del satellite naturale della Terra dopo cinquant’anni (anche se il vero e proprio sbarco di un equipaggio è in calendario per il 2025, con la missione Artemis 3). La direttrice di volo Charlie Blackwell-Thompson ha deciso di annullare il lancio odierno per via di un problema al sistema di raffreddamento del motore numero tre.

LUNA, ANNULLATO LANCIO ARTEMIS 1/ Diretta video Nasa: “problemi motore”. Rinviato a…

Stando a quanto raccolto dai media statunitensi, la prossima opportunità di lancio è fissata per venerdì 2 settembre, ma essa, come scrive in questi minuti “La Repubblica”, dipenderà “dai dati che i team della Nasa stanno raccogliendo dal razzo e dalle eventuali necessità di intervenire. Potrebbe voler dire riportarlo nel vehicle assembly building per essere smontato e sistemato. E questo richiederebbe diverse settimane”. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

ARTEMIS 1, LANCIO SOSPESO: SARÀ ANNULLATO?

Il lancio verso la Luna della missione Artemis 1 è stato temporaneamente sospeso, così come l’intero programma, e potrebbe essere annullato. L’ha annunciato la NASA, che ha comunicato di avere stoppato il conto alla rovescia quando mancavano 40 minuti all’ora X, così da dare la possibilità ai suoi tecnici di risolvere i problemi sorti con uno dei quattro motori RS-25. Stando a quanto filtra dagli Stati Uniti d’America sino a questo momento, parrebbe esclusa la possibilità che si sia formata una crepa strutturale nello stadio centrale del razzo e la natura della problematica sembrerebbe invece più legata alla formazione di ghiaccio.

Confermate dunque le previsioni dell’ANSA, che pochi prima dell’ufficialità data dalla NASA circa lo slittamento della missione Artemis 1, o perlomeno della sua sospensione temporanea, che potrebbe quindi durare anche solo una manciata di ore, parlava di “nuovi problemi emersi a uno dei quattro motori RS-25 del lanciatore Sls per quella che sembra essere una crepa in un giunto di collegamento (flangia) dello stadio centrale del razzo”. Sembra essere tuttavia stata scongiurata l’ipotesi della spaccatura nel giunto, per fortuna, e questo dovrebbe essere un segnale che consenta al mondo intero di tirare un sospiro di sollievo.

ARTEMIS 1, SOSPESO IL LANCIO SULLA LUNA: ECCO PERCHÉ

Per giunta, nelle ore precedenti non erano mancati altri momenti problematici legati alla missione Artemis 1. Infati, quando mancavano più di quattro ore al lancio, era stato interrotto per due volte il caricamento dell’idrogeno liquido usato come propellente insieme all’ossigeno nel lanciatore. I tecnici della NASA hanno riscontrato “una perdita di idrogeno che sembra essere localizzata nella stessa area dello stadio centrale del razzo che aveva dato problemi durante le prove generali dello scorso aprile”.

Così a seguito di una prima interruzione del caricamento, i tecnici NASA “hanno provato a riprenderlo in modalità lenta, ma a quel punto è scattato un allarme per un valore di pressione troppo alto che ha indotto a un nuovo stop”. In quel frangente, tuttavia, non era scattato lo stop al countdown, cosa che invece adesso è avvenuta e che allontana, almeno temporaneamente, Artemis 1 dalla Luna.

