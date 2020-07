ARTEMISIA GENTILESCHI/ La donna in cui bruciava l’anima di Caravaggio

Artemisia Gentileschi è protagonista del Doodle di oggi, Google festeggia infatti il 427° compleanno della pittrice italiana. Artemisia Gentileschi è nota soprattutto per le sue rappresentazioni di potenti eroine, molte delle quali sembrano riflettere i pregiudizi e le difficoltà che ha affrontato nella sua vita. Ai giorni nostri è considerata una delle più grandi artiste del periodo barocco. Artemisia Gentileschi nacque a Roma nel 1593. Suo padre era un pittore e formò la giovane Gentileschi nello stile potente e drammatico sviluppato dal maestro Caravaggio. A soli 17 anni, Artemisia Gentileschi realizzò una delle sue opere più famose, “Susanna e gli anziani” (datata 1610), che per molti anni fu erroneamente attribuita al padre. Artemisia fu costretta a sopportare prove durissime e fu vittima di un tragico crimine durante l’adolescenza, il padre portò il suo maestro d’arte in tribunale per averla stuprata e, sebbene fosse stato giudicato colpevole, la reputazione di Gentileschi fu ingiustamente macchiata nel processo. Gentileschi si è innalzata al di sopra di queste circostanze per ottenere un enorme successo in un campo tipicamente riservato agli uomini.

ARTEMISIA GENTILESCHI, LA DRAMMATICA VICENDA PROCESSUALE

Particolarmente drammatica fu la testimonianza di Artemisia al processo, così come è stata tramandata, in cui raccontò la violenza subita dal maestro Agostino Tassi: “Serrò la camera a chiave e dopo serrata mi buttò su la sponda del letto dandomi con una mano sul petto, mi mise un ginocchio fra le cosce ch’io non potessi serrarle et alzatomi li panni, che ci fece grandissima fatiga per alzarmeli, mi mise una mano con un fazzoletto alla gola et alla bocca acciò non gridassi e le mani quali prima mi teneva con l’altra mano mi le lasciò, havendo esso prima messo tutti doi li ginocchi tra le mie gambe et appuntendomi il membro alla natura cominciò a spingere e lo mise dentro. E li sgraffignai il viso e li strappai li capelli et avanti che lo mettesse dentro anco gli detti una stretta al membro che gli ne levai anco un pezzo di carne“. Nonostante Tassi avesse proposto il matrimonio riparatore, Artemisia Gentileschi fu in grado di sostenere la vicenda processuale, durissima da sopportare per una donna dell’epoca, e andare poi avanti con la sua brillante carriera.

ARTEMISIA GENTILESCHI CELEBRATA DAI CRITICI D’ARTE

Tra i suoi numerosi successi, nel 1616, divenne la prima donna accettata alla stimata Accademia del Disegno di Firenze. Ricevette il patrocinio della celebre famiglia Medici e strinse persino un’amicizia con il leggendario scienziato Galileo. Dopo secoli di relativa oscurità in cui la sterminata opera artistica di Artemisia ha rischiato di finire nel dimenticatoio, i dipinti di Artemisia Gentileschi sono oggi celebrati in tutto il mondo, e un piatto ornato riposa in suo onore come parte dell’opera iconica di Judy Chicago “The Dinner Party” (1979). Judith Walker Mann ha spiegato che “Oggi basta fare il nome di Artemisia Gentileschi per evocare una pittura drammatica, popolata di energiche figure femminili rappresentate in modo diretto e intransigente, e che si rapporta e si integra con gli eventi della vita dell’artista.” Il critico e storico dell’arte Roberto Longhi ha definito Artemisia Gentileschi: “L’unica donna in Italia che abbia mai saputo che cosa sia pittura, e colore, e impasto, e simili essenzialità. Nulla in lei della peinture de femme che è così evidente nel collegio delle sorelle Anguissola, in Lavinia Fontana, in Madonna Galizia Fede, eccetera.”



