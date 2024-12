Anche oggi sarà un’altra giornata di allerta meteo su alcune regioni italiane e ancora una volta il maltempo si concentrerà al sud. Dopo i nubifragi di ieri a Roma che hanno messo in ginocchio alcune zone della capitale, proseguirà anche oggi l’ondata di maltempo sull’Italia, di conseguenza la Protezione Civile ha diramato un nuovo bollettino di allerta per ben sette regioni. Vi segnaliamo subito che l’allerta meteo sarà di colore giallo, di conseguenza si tratta dell’alert meno grave dei tre (gli altri due sono arancione e rosso).

L’allerta meteo per oggi, 14 dicembre 2024, riguarderà di preciso le regioni del centro Lazio, Molise e Umbria, nonché quelle del sud Campania, Calabria, Basilicata e Puglia. L’allerta è stata diramata per rischio temporali, quindi con la possibilità che si verificano delle piogge anche intense, in Basilicata, Calabria e Umbria. Il rischio idrogeologico, invece, riguarderà la Calabria, la Campania, il Lazio, la Puglia e l’Umbria.

ALLERTA METEO OGGI, NESSUNA SCUOLA CHIUSA

Non viene invece segnalata alcuna regione per quanto riguarda il rischio idraulico. Essendo l’allerta meteo di colore giallo, come vi ripetiamo spesso e volentieri, non sono state diramate ordinanze di chiusura scuole per questo sabato 14 dicembre 2024, di conseguenza gli studenti che oggi dovranno seguire le lezioni, saranno regolarmente ai loro posti.

Il nuovo bollettino di criticità è stato reso pubblico a causa di una nuova perturbazione che è giunta in queste ore sulla nostra penisola dall’oceano Atlantico e che porterà appunto piogge, anche intese, soprattutto al centro sud, comunque con temperature che saranno in linea con la media del periodo. Vediamo quindi quali saranno le previsioni meteo per questa giornata, con l’Italia che si prospetta letteralmente spaccata in due.

ALLERTA METEO OGGI, ECCO LE PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE

L’Italia oggi si sveglierà con nuvole un po’ ovunque, che poi rilasceranno pioggia nel corso della giornata in particolare sul versante adriatico, leggasi Romagna e Marche, ma anche in Toscana, Lazio, Campania, Calabria, quindi la Sardegna, l’Umbria e anche la Puglia, soprattutto nella zona del Salento e la costa ionica. Prevista neve sulle Alpi, con la quota che si assesterà attorno agli 800-900 metri, mentre le temperature, come detto sopra, saranno in linea con il periodo, e le coste saranno ventose. Cosa succederà invece domani, domenica 15 dicembre 2024?

Ancora una volta clima sereno al nord senza particolari eventi atmosferici anche se bisognerà fare attenzione alle solite nebbie, soprattutto al mattino e in serata, sulle pianure. Persisterà invece il maltempo al centro sud, con possibili piogge in Campania, Calabria, Sicilia, Puglia e Molise. Inoltre, le temperature minime saranno in caso in tutto il Paese, mentre le massime aumenteranno nelle regioni del nord ovest. Da lunedì possibile ritorno dell’anticiclone con un clima che sarà più stabile su tutte le regioni, e temperature che potrebbero superare le medie del periodo.