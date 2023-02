Articolo 31 con “Un bel viaggio” a Sanremo 2023, reunion basta per vincere?/ Avvio flop ma..

Articolo 31: prima volta a Sanremo 2023, l’attesa reunion

In questo Sanremo 2023 non mancano le reunion in perfetto stile anni ‘90. Ecco infatti gli Articolo 31 che, dopo anni di stop, tornano sul palco portando il brano dal titolo Un bel viaggio. Quella degli Articolo 31 è, di fatto, la prima partecipazione al Festival di Sanremo come cantanti in gara. Nel brano, leggero ma di forte impatto, si ritrova la tradizione degli Articolo 31, ma con una maturità nuova.

Proprio il testo della canzone infatti, parla di come le esperienze e le responsabilità hanno fatto maturare le persone che sono, rendendoli definitivamente adulti. Gli Articolo 31 sono stati accolti da una vera ovazione da parte del pubblico, spazzando via la dolorosa scissione che li ha avvolti anni fa. Durante la performance infatti, si è percepito il senso di un’amicizia ritrovata, consapevole e fortificata dall’esperienza e dalla crescita personale.

Articolo 31: la prima esibizione di Un bel viaggio a Sanremo 2023

Alla fine dell’esibizione, i due artisti sono apparsi visibilmente commossi, tanto quanto il pubblico nel rivederli finalmente insieme. Ciò è stato sottolineato anche dallo stesso Amadeus, durante il rito della consegna dei fiori. Per quanto riguarda i look, gli Articolo 31 hanno deciso di esibirsi in total white, dal capello ai piedi. Il completo oversize con giacche doppiopetto, arricchito da punti luce sulle cravatte, è di James Long, Direttore Creativo di Iceberg.

La classifica parziale della seconda serata li ha visti al nono posto, diciottesima nella classifica generale. Forse non abbastanza per questo grande ritorno, ma se è vero che il loro punto di forza è sempre stato quello di unire intere generazioni, non sarà certamente la loro posizione definitiva. In ogni caso, ha prevalso l’amicizia e i fan del gruppo sono già pronti a cantare di nuovo insieme a loro.

