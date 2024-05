Artie 5ive è fidanzato con Anna?/ Sempre più uniti e vicini dopo gli ultimi rumors…

Artie 5ive e Anna stanno insieme? Se lo chiedono da tempo i fan dei due giovani rapper, anche alla luce degli ultimi rumors che li vedrebbero più vicini e uniti che mai. Tra voci e indiscrezioni di vario genere non ci sono mai state conferme da parte dei diretti interessati, anche se il chiacchiericcio continua e gli indizi sembrano andare in un’unica direzione, rafforzando le voci uscite qualche tempo fa. Nelle scorse settimane, infatti, durante il release party di Capo Plaza, Anna e Artie 5ive sono stati pizzicati in atteggiamenti decisamente confidenziali.

Nello specifico, un video circolato su TikTok coi due rapper abbracciati, ha alimentato il sospetto che tra i due fosse scattato un bacio. Da quel momento si è acceso il gossip e tra gli appassionati non si parla d’altro. C’è stato un bacio tra Artie 5ive e Anna? I due rapper si sono fidanzati? Se lo chiedono molti, ma solo il tempo ci darà le risposte…

Artie 5ive e Anna, dopo il bacio sospetto esplode il gossip: i due rapper stanno insieme?

Di sicuro non è la prima volta che il nome di Artie 5ive viene accostato a quello di Anna. Come dicevamo, già qualche tempo fa si era parlato di un possibile amore nascente tra i due rapper, così, dopo gli ultimi indizi, le voci di una liaison hanno preso campo, alimentate anche dalla famosa story di Anna dove alcuni internauti notarono una mano misteriosa che sembrava corrispondere proprio a quella di Artie.

Immaginazione esasperata o realtà? Non è dato saperlo, i fan intanto aspettano aggiornamenti da parte dei due cantanti che al momento continuano a mantenere discrezione e riservatezza. Nonostante i tanti indizi, Anna e Artie 5ive non rispondono ai rumors e alle indiscrezioni che li vedrebbero l’una al fianco dell’altro. Una cosa però ci sembra assodata: il loro è un rapporto davvero molto speciale…

