Ascolti Sanremo 2020, prima puntata/ Boom con 52,2%! Amadeus batte Baglioni e Conti

Non ce n’è per nessuno e tutti coloro che in queste settimane hanno cercato di boicottare Amadeus e Sanremo 2020 alla fine non ci sono riusciti. Fiorello ha accompagnato Amadeus in questo suo debutto tenendo fede ad una promessa che i due si sono scambiati 35 anni fa quando, ancora giovani, si sono ritrovati a Milano per costruire il loro futuro. E alla fine ce l’hanno fatta, Amadeus ancora più di Fiorello. Con il suo volto pulito, la sua gavetta e i suoi sacrifici è riuscito a portare avanti i suoi sogni e la sua carriera fino ad arrivare nel prime time di Rai1 alla conduzione del Festival, da sempre delizia e croce dei conduttori italiani. Con i suoi occhi pieni di commozione, con la moglie in prima fila pronta ad applaudirlo o raccogliere i suoi pezzi in caso di insuccesso, Amadeus ha tenuto incollati alla televisivione più di un italiano su due portando a casa il 52,2% di share e superando tutti i suoi predecessori, almeno quelli che si sono avvicendati alla guida del Festival negli ultimi 20 anni o quasi (dal 2005).

BOOM DI ASCOLTI PER LA PRIMA SERATA DEL FESTIVAL DI SANREMO 2020

Amadeus ha portato a casa 10milioni di spettatori con una serata perfetta fatta di risate, di canzoni e di rivelazioni che non hanno annoiato il pubblico presente in sala e nemmeno quello a casa. Il conduttore ha costruito una scaletta di big con coraggio e senza tener conto di polemiche e accuse, ha tenuto la mano alle donne scelte per la prima puntata, si è lasciata affiancare da Fiorello senza mai lasciarsi oscurare, è ha cancellato l’etichetta e il vecchiume che si respirava durante il Festival. Ciliegina sulla torta di una serata perfetta sono stati l’energia di Rita Pavone, la performance di Tiziano Ferro e il discorso di Rula Jebreal. Sconvolgente, a voi dire se in positivo o negativo, la messa in scena di Achille Lauro. Alla fine grazie a tutto questo Amadeus raccoglie 10.058.000 con il record share del 52,20%. battendo di un soffio l’edizione 2018 di Baglioni (che si “fermò al 52,06%) e battendo anche la coppia formata da Carlo Conti e Maria De Filippi e siamo sicuri che questa sera non ci sarà il solito calo fisiologico, anzi.

