Sanremo 2020, pagelle e classifica prima serata/ Amadeus convince, Tiziano Ferro…

Festival di Sanremo 2020, pagelle prima serata

La prima serata del Festival di Sanremo 2020 si conclude tra ottime prestazioni e qualche mancanza. Non è Amadeus ma Fiorello ad aprire lo show, con uno dei suoi monologhi che riesce ad accaparrarsi l’attenzione del pubblico a casa. Saranno molteplici le sue incursioni sul palco dell’Ariston e serviranno ad alleggerire non solo la tensione della gara ma anche l’atmosfera da prima serata. Voto 7. Il grande protagonista della serata è però lui: Amadeus. Se le gaffe in conferenza stampa hanno creato un po’ di malumore su di lui, c’è da dire che la prima puntata è tutta un’altra cosa. Amadeus è a suo agio, seppur emozionato, dà giusto spazio agli ospiti e non commette ulteriori gaffe. Una partenza sicuramente buona per lui: Voto 8. E se Fiorello e Amadeus sono l’anima della festa, grandi protagoniste sono le donne.

Sanremo 2020, pagelle: Diletta Leotta e Rula Jebreal grandi protagoniste

La prima donna ad essere presentata sul palco dell’Ariston nella prima serata del Festival di Sanremo 2020 è Diletta Leotta. La conduttrice, protagonista di un significativo monologo sulla bellezza, conferma di essere un’ottima professionista. Sul palco è spigliata e non inciampa, né nelle parole, tantomeno nei lunghi abiti che indossa nel corso della serata. Stucchevole il siparietto in stile Dazn ma, nel complesso, ottima performance per la Leotta: Voto 7.5. Non si può dire male dell’altra prima donna della serata: Rula Jebreal. È lei la protagonista di uno dei momenti più belli della serata: quello del monologo contro la violenza sulle donne. Sincero, sentito e vero, così come la storia da lei raccontata che la riguarda in prima persona. Lacrime e applausi per lei: voto 8.

Sanremo 2020: Tiziano Ferro e Achille Lauro scatenano il pubblico

Ma la prima serata del Festival di Sanremo 2020 ha visto un altro grande protagonista: Tiziano Ferro. Il cantante è tra i più apprezzati dal pubblico per questa serata di esordio. Dopo aver aperto con “Nel blu dipinto di blu”, Tiziano torna sul palco per cantare “Almeno tu nell’universo”. Qui l’emozione arriva alle stelle e culmina nelle lacrime del cantante. Ferro addirittura si dispiace ma non sa che la sua emozione, così reale, lo rende ancora più vicino al suo pubblico che, sul web, si scatena in mille complimenti. Per lui, infatti, voto 9. Tra le esibizioni impossibile non citare quella di Achille Lauro che col suo outfit ha subito conquistato una delle posizioni in tendenza su Twitter.

Sanremo 2020: classifica prima serata

Questa la classifica della prima serata dove a votare è stata la Giuria demoscopica

1 – Le Vibrazioni

2 – Elodie

3 – Diodato

4 – Irene Grandi

5 – Marco Masini

6 – Alberto Urso

7 – Raphael Gualazzi

8 – Anastasio

9 – Achille Lauro

10 – Rita Pavone

11 – Riki

12 – Bugo e Morgan



