Ascolti Sanremo 2020, seconda serata/ Con uno share del 53,3% Amadeus supera re Baudo

Amadeus non teme più niente. Lui ha detto di essere tranquillo per questo Sanremo 2020 grazie al team che lavora con lui e si è detto pronto ad affrontare una seconda serata, molto lunga, ma sicuramente ottima sotto ogni livello. Ogni pezzo del puzzle sembra essere incastrato alla perfezione proprio come una scaletta in radio e deve essere proprio questa la forza del conduttore che ha svecchiato la kermesse rendendola top e appetibile. La prima serata aveva registrata già un boom di ascolti e ieri sera non solo non si è registrato un calo fisiologico (visibile in valori assoluti) ma addirittura un aumento che permette così ad Amadeus di entrare nella storia del Festival e avvicinarsi molto a quello che ne è stato il Re per anni, Pippo Baudo. La seconda serata di ieri ha registrato 9 milioni 962mila, pari al 53.3% con ben sei punti in più rispetto alla seconda puntata dell’edizione dello scorso anno.

ASCOLTI IN RIALZO PER SANREMO 2020 DI AMADEUS NELLA SECONDA SERATA

Amadeus e i suoi ospiti hanno conquistato tutti, pubblico e critica, e mentre le prime polemiche sui voti e la classifica non mancano, la Rai gongola perché la seconda serata del Festival di Sanremo fa il botto e supera le passate edizione arrivando addirittura a registrare il miglior share dal 1995, a quei tempi era proprio Pippo Baudo a tenere le redini della kermesse. La seconda serata di Sanremo 2020 ha portato a casa 9 milioni 962mila, pari al 53.3% mentre lo scorso anno la stessa serata si era fermata ad una media di 9 milioni 144mila spettatori e del 47.3%. In particolare, passando alla lente la serata, la prima parte, fino a mezzanotte, ha avuto 12 milioni 841mila con il 52.5% di share, mentre la seconda (terminata quasi alle 2) ha segnato 5 milioni 451mila con il 56.1%.

