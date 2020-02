Sanremo 2020, pagelle seconda serata e classifica/ Il ricordo di Frizzi, Gabbani e Piero Pelù battono ‘Amici’

Festival di Sanremo 2020, pagelle seconda serata

Si è conclusa la seconda serata del Festival di Sanremo 2020. Una lunghissima serata che si è aperta con l’ingresso sul palco dell’Ariston di Amadeus forte del 52,4% di share di ascolto della prima serata. Spetta questa volta al padrone di casa dare il via alla seconda serata della kermesse senza l’amico Fiorello che lo raggiunge poco dopo nelle vesti di Maria De Filippi. Proprio così lo showman siciliano mantiene la promessa e torna sul palco dell’Ariston “travestito” da Maria De Filippi. Un tributo alla Queen Mary che cerca di imitare, anche se lui stesso si paragona a Boris Johnson. Diverte e si diverte Fiorello che poco prima di lasciare il palcoscenico riceva la chiamata in diretta proprio della De Filippi che si complimenta con Amadeus e con lo showman siciliano. Dismessi i panni della De Filippi, Fiorello torna poi sul palco per una doppia performance: prima di ballo e poi di canto sulle note de “La classica canzone di Sanremo” con cui fa divertire tutto il pubblico dell’Ariston. Voto 8. Più defilato Amadeus che però si conferma impeccabile e presente, senza mai rubare la scena ai tanti protagonisti ed ospiti che si avvicendano sul palco e regalando un momento davvero emozionante quando ha ricordato l’amico e collega Fabrizio Frizzi nel giorno del suo 62esimo compleanno. Voto 7.

Le “vallette” Sabrina Salerno, Laura Chimenti e Emma D’Aquino

La seconda serata di Sanremo 2020 ha visto tre bellissime donne co-condurre il Festival con Amadeus. Le prime a fare il loro ingresso sul palco sono le giornaliste Laura Chimenti e Emma D’Aquino. Insieme sul palco, le due mezzo busto del telegiornale hanno presentato gli artisti in gara, mentre sul finale è toccato ad Emma D’Aquino fare un discorso sul ruolo dei giornalisti che ha però diviso il pubblico e in particolare i social. La Chimenti, invece, ha voluto dedicare una lettera ai suoi figli: un momento nazionalpopolare che si poteva tranquillamente evitare alle ore 1.30 di notte. Voto 6. La terza donna della serata, invece, è stata Sabrina Salerno che ha conquistato davvero tutti. Bella, anzi bellissima, la cantante di “Boys Boys Boys” ha regalato un simpatico siparietto durante la sua prima discesa delle scale di Sanremo visto che le si è incastrato il tacco. Provvidenziale l’intervento di Amadeus che l’ha aiutata a scendere le scale. Durante la serata, la cantante si è poi raccontata al pubblico: “ho abitato a Sanremo per diversi anni, ho fatto le elementari, le medie e i primi anni del liceo. Qui da ragazzina venivo per un autografo, da qui sono iniziati i miei sogni di gloria, certo non avrei mai pensato nella mia vita di fare questo. Sono doppiamente felice e doppiamente emozionata”. Per lei voto 7.

Sanremo 2020: Elettra Lamborghini divide, plebiscito per Ferro e Ranieri

Oltre ai 12 big, la seconda serata di Sanremo 2020 ha visto anche alternarsi sul palcoscenico grandi ospiti della musica italiana ed internazionale. A cominciare da Tiziano Ferro che ha condiviso il palcoscenico con Massimo Ranieri. Insieme i due hanno cantato “Perdere l’amore” regalando uno dei momenti musicali più emozionanti e belli della serata. Standing ovation da parte del pubblico dell’Ariston con Ferro emozionato nel poter condividere questo momento con uno dei suoi artisti preferiti a cui ha strappato la promessa di ricantare insieme al suo concerto allo Stadio San Paolo di Napoli. Voto 9. Uno dei momenti più attesi è stata la Reunion dei Ricchi e Poveri che ha visto ricongiungersi Angela Brambati, Marina Occhiena, Franco Gatti e Angelo Sotgiu. Un medley dei loro successi ha fatto letteralmente ballare e cantare tutta la platea di Sanremo e non solo. Voto 8. Poi è stata la volta di Zucchero che ha letteralmente infuocato il pubblico di Sanremo sulle note di “Sana e inconsapevole libidine”: voto 7. Infine Gigi D’Alessio che, emozionato come non mai, ha celebrato i 20 anni di “Non dirgli mai”, una delle sue canzoni più belle presentata proprio a Sanremo nel 2000. Un “compleanno” speciale che l’artista napoletano ha voluto condividere con tutto il suo pubblico. Voto 6,5. Tra i big in gara, invece, ha catalizzato l’attenzione Elettra Lamborghini che con la sua mise e il suo brano ha diviso il pubblico. Una cosa è certa: la canzone è destinata a conquistare le classifiche e le radio. Voto 8.

Classifica della seconda serata di Sanremo 2020 (giuria demoscopica)

1 – Francesco Gabbani

2 – Piero Pelù

3 – Pinguini Tattici Nucleari

4 – Tosca

5 – Michele Zarrillo

6 – Levante

7 – Giordana Angi

8 – Paolo Jannacci

9 – Enrico Nigiotti

10 – Elettra Lamborghini

11 – Rancore

12 – Junior Cally

Sanremo 2020: classifica generale dopo la prima e seconda serata (giuria demoscopica)

01- Francesco Gabbani

02 – Le Vibrazioni

03 – Piero Pelù

04 – Pinguini Tattici Nucleari

05 – Elodie

06 – Diodato

07 – Irene Grandi

08 – Tosca

09 – Michele Zarrillo

10 – Levante

11 – Marco Masini

12 – Alberto Urso

13- Giordana Angi

14 -Raphael Gualazzi

15 -Anastasio

16 -Paolo Jannacci

17- Achille Lauro

18 – Enrico Nigiotti

19 – Rita Pavone

20 – Riki

21 – Elettra Lamborghini

22 – Rancore

23 – Bugo e Morgan

24 – Junior Cally



