ASCOLTI TV 2 AGOSTO 2019/ La Sai L’Ultima VS Grand Tour di Lorella Cuccarini

Parte molto bene Lorella Cuccarini al timone della prima puntata di “Grand Tour“, l’edizione speciale di “Linea Verda” trasmessa nel prime time di Rai1. La prima puntata alla scoperta delle bellezze della Regione Puglia con la partecipazioni di ospiti come Al Bano Carrisi, Mario Tozzi e Fabio Troiano ha incollato davanti allo schermo 2.038.000 spettatori con uno share del 12.4%. Un ottimo esordio per la “più amata dagli italiani” che da settembre sarà impegnata nella nuova edizione de “La Vita in Diretta”. Nonostante gli ottimi ascolti, è Canale 5 a vincere la sfida del prime time con “La Sai l’Ultima? Reload“, il varietà condotto da Ezio Greggio, che stacca di poco la Rai raccogliendo davanti al video 1.914.000 spettatori con uno share del 13.3%. Su Rai2 la partita di pallavolo tra Italia – Kenya per il Torneo di Qualificazione Olimpica Femminile 2019 ha interessato 998.000 spettatori e 5.7% di share.

Ascolti TV 2 agosto 2019: La Sai L’Ultima Reload batte Lorella Cuccarini

I nuovi episodi di “Chicago Med“, invece, su Italia 1 hanno coinvolto 1.068.000 spettatori con un 7% di share. Rai3, invece, ha puntato sul film “Fiore” che ha valso a Valerio Mastandrea il David di Donatello nel 2017 come miglior attore non protagonista. La pellicola ha registrato 911.000 spettatori (share 5.6%). Anche Rete4 ha puntato su un film: si tratta di “Die Hard – Duri a Morire” che ha interessato 912.000 spettatori con uno share del 6.3%. Su La7 è andato in onda “Tut – Il Destino di un Faraone“, la miniserie TV dedicata all’imperatore Tutankamon che ha coinvolto 376.000 spettatori con uno share del 2.6%. Su TV8 è andato in onda “X Factor – Il Sogno” seguito da 367.000 spettatori (2.3% di share), mentre sul Canale NOVE “I Migliori Fratelli di Crozza” che ha registrato 463.000 spettatori con uno share del 2.7%.

Techetechetè vince nel pre – access time

Nel preserale degli ascolti tv di venerdì 2 agosto 2019 trionfa ancora una volta “Techetechetè”, il programma cult di Rai1 che registra 3.149.000 spettatori con uno share del 17.9%. Si difende bene Canale 5 con “Paperissima Sprint” che coinvolge circa 2.623.000 spettatori (share del 14.9%). La serie tv CSI su Italia 1 registra 823.000 spettatori (4.8%), mentre su Rai3 “Vox Populi” ha incollato alla tv 723.000 spettatori e uno share del 4.5% seguito da “Un Posto al Sole” con 1.346.000 (share 7.7%). “Stasera Italia” su Rete 4 si ferma a 922.000 spettatori con uno share del 5.5% nella prima sezione, crescendo nella seconda e totalizzando 1.007.000 spettatori per uno share del 5.7%. Su La7 il programma “In Onda” ha radunato 966.000 spettatori con uno share del 5.5%. Infine “4 Ristoranti” di Alessandro Borghese su TV8 registra 497.000 spettatori (2.9% di share), mentre sul Nove “O Mare Mio” di Antonino Cannavacciuolo è piaciuto a 104.000 spettatori con uno share dello 0.6%.



