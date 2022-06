Ascolti tv domenica 12 giugno 2022/ Mina Settembre in replica batte Sergente Rex

Ascolti tv di domenica 12 giugno: la prima serata

La fiction “Mina Settembre”, trasmessa ieri sera domenica 12 giugno 2022 su Rai 1, ha conquistato il primo posto negli ascolti tv: la replica della serie con Serena Rossi ha conquistato quasi 3 milioni di telespettatori. Nonostante fosse una replica la fiction ha avuto la meglio sul film “Sergente Rex”, in prima tv su Canale 5. La pellicola, diretta da Gabriela Cowperthwaite e uscita nel 2017, è tratta da una storia vera: Rex e Megan Leavey, i due protagonisti della trama cinematografica, sono realmente esistiti. Terzo posto per i Play Off della serie B, con Palermo che vince sul Padova e ottiene su Rai 2 1,4 milioni di telespettatori. Ma vediamo i risultati nel dettaglio.

Gli ascolti tv di domenica 12 giugno: vince la replica di Mina Settembre

Secondo gli ascolti tv di ieri sera, domenica 12 giugno 2022, il programma più visto della serata è stata la fiction di Rai 1 “Mina Settembre”, con Serena Rossi e Giuseppe Zeno. La replica ha registrato un netto di 2.759.000 spettatori pari al 16.8% di share. Su Canale 5 il film “Sergente Rex” ha appassionato 2.062.000 telespettatori con share del 13,42%. Su Rai 2 la partita Palermo – Padova, finale Play off per la promozione in serie B, è stata vista da 1.380.000 telespettatori con share del 8,64%. La puntata di “Non è l’Arena”, in onda su La7, ha registrato 774.000 telespettatori e share del 6,25%. Il film “Una doppia verità”, trasmesso su Rai 3, ha conquistato 881.000 telespettatori con il 5,37% di share. Su Italia 1 il film “Una notte da leoni” è stato visto da 743.000 telespettatori, share 4,79%. Infine su Rete 4 “Zona Bianca” ha registrato 494.000 telespettatori (4,04%).

Ascolti tv 12 giugno: come è andata la seconda serata

Per quanto riguarda gli ascolti tv la seconda serata, di domenica 5 giugno 2022, su Rai 1 “Porta a Porta Speciale Elezioni e Referendum” è stato seguito da 1.099.000 telespettatori con share dell’11,63%. Su Canale 5 il film “Argo”, dirette e interpretato da Ben Affleck, ha registrato 298.000 telespettatori con share del 7,31%. Su Italia 1 il film “Casa Casinò” ha segnato 438.000 telespettatori (6,76%). Lo Speciale TG3 Referendum ed Elezioni Amministrative, su Rai 3, ha registrato 494.000 telespettatori con il 4,79% di share. Infine su Rai 2 “La Domenica sportiva Estate” ha registrato 376.000 telespettatori e share del 4,57%.

