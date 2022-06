Ascolti tv domenica 5 giugno 2022/ Vince la replica di Mina Settembre

Ascolti tv di domenica 5 giugno: la prima serata

La fiction “Mina Settembre”, trasmessa ieri sera domenica 5 giugno 2022 su Rai 1, ha conquistato il primo posto negli ascolti tv: la replica della serie con Serena Rossi ha conquistato quasi 3 milioni di telespettatori. Nonostante fosse una replica la fiction ha avuto la meglio su “Avanti un Altro! Pure di Sera”, su Canale 5, che ha raccolto davanti al video 2.257.000. Su La7 la puntata di “Non è l’Arena” in diretta da Mosca ha conquistato il 7.1%. Ma vediamo i risultati nel dettaglio.

Ascolti tv martedì 31 maggio 2022/ Giustizia per tutti chiude al 16.1%

Gli ascolti tv di domenica 5 giugno: vince la replica di Mina Settembre

Ieri sera, secondo gli ascolti tv di domenica 5 giugno 2022, il programma più visto della serata è stata la fiction di Rai 1 “Mina Settembre”, con Serena Rossi. La replica ha registrato un netto di 2.802.000 spettatori pari al 17.7% di share. Su Canale 5 “Avanti un Altro! Pure di Sera” condotto da Paolo Bonolis ha conquistato 2.257.000 spettatori con uno share del 14.8% (nella presentazione: 2.070.000 e il 12%). La puntata di “Non è l’Arena” condotta da Massimo Giletti, in onda su La7 in diretta da Mosca, ha registrato 888.000 spettatori pari al 7.1% di share. Per quanto riguarda le serie di Rai 2 “The Rookie” ha interessato 1.107.000 spettatori (6.5%) e “The Blacklist” 612.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 il film “Il cavaliere oscuro – Il ritorno”, capitolo finale della trilogia su Batman di Nolan, è stato visto da 817.000 spettatori con il 6.4% di share. Su Rete 4 “Zona Bianca” ho totalizzato 568.000 spettatori (4.6%), mentre “Via dei Matti N°0” su Rai 3 ha registrato 696.000 spettatori pari al 4.7% (nella presentazione: 835.000 e il 4.8%).

Isola dei famosi 2022, ascolti tv lunedì 30 maggio 2022/ Il reality recupera

Ascolti tv 5 giugno: come è andata la seconda serata

Per quanto riguarda gli ascolti tv la seconda serata, di domenica 5 giugno 2022, su Rai 1 lo Speciale Tg1 è stato seguito da 916.000 spettatori con uno share dell’11.2%. Su Italia1 il film “Kick – Ass 2” è visto da 292.000 spettatori (8.7%). Su Canale 5 il Tg5 Notte ha registrato 596.000 spettatori con l’8.6% di share, mentre su Rai 2 La Domenica Sportiva Estate ha appassionato 301.000 spettatori pari al 3.4%. Tg3 Mondo sui Rai 3 ha interessato 325.000 spettatori con il 4.1% di share. Su Rete 4 il film “L’estate all’improvviso” è stato visto da 111.000 spettatori con il 3.6%.

LEGGI ANCHE:

Don Matteo 13, ascolti tv giovedì 26 maggio 2022/ La fiction chiude con il 34,3%

© RIPRODUZIONE RISERVATA