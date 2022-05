Ascolti tv lunedì 23 maggio 2022/ La fiction su Letizia Battaglia batte L’Isola

Ascolti tv di lunedì 23 maggio: la prima serata

La seconda e ultima puntata della miniserie “Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa”, andato in onda ieri sera, lunedì 23 maggio 2022, su Rai 1 ha raccolto davanti al video più di 3 milioni di telespettatori, conquistando il primo posto negli ascolti tv. La fiction biografica sulla fotografa Letizia Battaglia, interpretato da Isabella Ragonese, ha avuto la meglio anche sull’Isola dei Famosi 2022. La 19esima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi ha appassionato 2.380.000, nonostante nella serata più naufraghi abbiano deciso di abbandonare l’Isola dopo l’annuncio del prolungamento dino a fine giugno. Anche questa settimana, il reality tornerà con un doppio appuntamento venerdì 27 maggio.

Gli ascolti tv di lunedì 23 maggio: vince la fiction su Letizia Battaglia

Ieri sera, secondo gli ascolti tv di lunedì 23 maggio 2022, la seconda e ultima puntata della miniserie “Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa” ha appassionato 3.285.000 spettatori pari al 18.3% di share. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi 16, in onda dalle 21.45 all’1.25, ha registrato 2.380.000 spettatori pari al 18.9% di share (La Isla Bonita di 7 minuti: 976.000 – 28.5%). Su Rai 3 la puntata settimanale di Report ha raccolto davanti al video 1.462.000 spettatori pari ad uno share del 7.8% (nella presentazione di 9 minuti: 1.093.000 – 5.5%). Su Italia 1 la pellicola “Fast & Furious 7” ha incollato davanti al video 1.345.000 spettatori con il 7.7%. Su Rai 2 l’appuntamento con Made in Sud, condotto da Clementino e Lorella Boccia, ha interessato 817.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Rete 4 Quarta Repubblica è stato seguito da 800.000 spettatori con il 5.5% di share. Infine su La7 il documentario su Giovanni Falcone ha registrato 750.000 spettatori con uno share del 4.1%.

Ascolti tv 23 maggio 2022: come è andata la seconda serata

Per quanto riguarda gli ascolti tv la seconda serata di lunedì 23 maggio “Via delle Storie”, su Rai 1, ha registrato un netto di 906.000 telespettatori con share del 10,57%. A seguire “S’è fatta notte”, condotto da Maurizio Costanzo, ha appassionato 298.000 spettatori con il 6,15%. Su Italia 1 l’ultima puntata di “Tiki Taka – La repubblica del Pallone” ha registrato nella presentazione 595.000 telespettatori (6,18%) e nel programma 354.000 con il 7,25%. Su Rai 2 Re-Start ha registrato 207.000 telespettatori, con share del 4,31%. Su Rai 3 Dilemmi è stato visto da 590.000 spettatori (4,86%) e Tg3 Linea Notte ha registrato un netto di 312.000 telespettatori (4,58%). Infine su Rete 4 Motive ha registrato 149.000 telespettatori, con share del 3,95%

