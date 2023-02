Ascolti tv, Sanremo 2023 (57.6%) asfalta il GF VIP (10.9%)/ Non riesce sgambetto

Ascolti tv terza serata serata Sanremo 2023: la sfida del GF Vip

Ieri sera, giovedì 9 febbraio 2023, su Rai 1 è andata in onda la terza serata del 73° Festival di Sanremo: in onda dalle 21:25 alle 1:59, ha conquistato 9.240.000 spettatori pari al 57.6% di share. Un piccolo calo rispetto ai giorni precedenti, un calo fisiologico già riscontrato negli anni scorsi. Ricordiamo che le prime due serata di Sanremo 2023 hanno registrato uno share superiore al 62%. La terza serata di Sanremo 2023 ha comunque registrato una crescita rispetto allo scorso anno: nel 2022 la media d’ascolto della terza serata fu di 9.369.000 con il 54.1% di share.

A differenza dello scorso anno, però, Sanremo ha dovuto fare i conti con la messa in onda del Grande Fratello Vip 7 su Canale 5. Quest’anno, per la prima volta in quindici anni, Mediaset ha deciso di non fermare il suo palinsesto durante la settimana sanremese. Ieri sera la 32esima puntata del GF Vip ha incollato davanti al video 1.790.000 spettatori con uno share del 10.88%.

Ascolti tv Sanremo 2023: calo fisiologico per la terza serata

Ma vediamo nel dettagli gli ascolti della terza serata del Festival di Sanremo 2023. Il Prima Festival – dalle 20.35 alle 20.43 – ha registrato 8 milioni 912 mila spettatori e il 38.9 di share. L’anteprima Sanremo Start, dalle 20.44 alle 21.19, è stata vista da a 12.287.000 spettatori e il 49.22%. La prima parte della terza serata, dalle 21.25 alle 23.31, è stata vista da 13.341.000 spettatori con il 57.2%; la seconda parte, dalle 23.34 alle 1.59, è stata seguita da 5.584.000 spettatori con il 58.37%. Alle 23.55 il Tg1 60 Secondi ha registrato 7.747.000 spettatori pari al 53.87%. L’anno scorso la prima parte della terza serata del Festival aveva fatto segnare 12 milioni 849 mila spettatori con il 53.2%, la seconda 5 milioni 455 mila con il 56.8%.

