Asensio alla Roma?/ Calciomercato, lo spagnolo del Real Madrid sostituirebbe Zaniolo

Il calciomercato estivo può regalare sempre qualche sorpresa ed in queste ore sembra prendere quota in maniera inaspettata l’indiscrezione riguardante il possibile approdo di Marco Asensio alla Roma. Stando a quanto rivelato dal giornalista turco Ekrem Konur su Twitter, i giallorossi starebbero pensando allo spagnolo di proprietà del Real Madrid nel caso in cui dovessero cedere Nicolò Zaniolo, da ormai diverso tempo finito nel mirino sia della Juventus che del Tottenham.

L’intenzione dei capitolini sarebbe quella di trattenere il calciatore della Nazionale italiana per puntare su di lui anche in questa stagione avendo a disposizione un reparto offensivo di primissimo livello vista la presenza di Abraham e Dybala insieme con lo stesso Zaniolo appunto. Questi tre hanno dimostrato una grande intesa nella prima gara di campionato vinta in casa della Salernitana e le premesse per creare qualcosa di importante sembrano esserci tutte.

La possibilità di vedere Marco Asensio alla Roma entro la chiusura di questa sessione estiva di calciomercato è dunque strettamente legata alla permanenza, o meno, di Nicolò Zaniolo nella Capitale. In scadenza di contratto con il Real Madrid tra un anno, ovvero nel giugno del 2023, il ventiseienne Asensio nella passata stagione è stato capace di collezionare ben 12 reti e due assist in addirittura 42 presenze tra campionato e coppe.

