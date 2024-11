DIRETTA ROMA LIONE DONNE, CHI VINCE SI PRENDE IL PRIMO POSTO

Una grande notte di Champions League sta per arrivare nella Capitale con la diretta Roma Lione donne in campo alle 21,00 di mercoledì 13 novembre 2024. La partita è di quelle fondamentali con le giallorosse che si troveranno di fronte ad una delle squadre migliori d’Europa.

Diretta/ Union SG Roma (risultato finale 1-1): Juric in bilico! (7 novembre 2024)

La Roma è a punteggio pieno dopo aver vinto le sfide con Galatasaray e Wolfsburg e vorrà sfruttare il fattore campo per rimanere in testa alla classifica. Due vittorie anche per le francesi che hanno battuto anche loro Wolfsburg e Galatasaray in questo inizio del Gruppo A.

DIRETTA ROMA LIONE DONNE, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire la diretta Roma Lione donne di Champions League dovrete essere abbonati a DAZN che trasmetterà il match. L’alternativa che vi proponiamo è quella di seguire con noi la partita che vi verrà raccontata con una diretta testuale.

ESONERO JURIC/ Nuovo allenatore Roma: Ranieri, Mancini, Lampard o mister X

ROMA LIONE DONNE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Analizziamo ulteriormente questa sfida facendo un approfondimento sulle probabili formazioni della partita. La Roma di Spugna andrà in campo con un 4-3-1-2 con Dragoni sulla trequarti a sostegno delle due punte Haavi e Viens. Greggi, Kumagai e Giugliano formeranno la linea di centrocampo davanti ad una difesa a quattro con Di Guglielmo, Minami, Linari e Thogersen a difendere la porta di Ceasar.

Difesa a quattro anche per il Lione di Montemurro che metterà Carpenter, Renard, Gilles e Svava davanti alla porta difesa dalla cilena Endler. Horan, Egurrola e Marozsan gestiranno il centrocampo appoggiando un tridente formato da Diani, Dumornay e Chawinga.

Raffaello Follieri acquista la Roma?/ Ecco la prova dell'offerta ufficiale: a breve la risposta dei Friedkin

ROMA LIONE DONNE, LE QUOTE

Come terminerà la sfida di Champions League tra Roma e Lione Donne? Secondo i bookmakers, non c’è storia. La Snai, infatti, vede davvero improbabile un successo della squadra giallorossa che gioca in casa: l’1 è quotato addirittura a 8 euro. Il 2, ovvero la vittoria del Lione, è dato a 1.24 mentre l’X, ovvero il pareggio, è quotato 5.25.