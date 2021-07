Ashley Graham, incinta del secondo figlio/ L’annuncio sui social: “un nuovo capitolo”

Ashley Graham ha annunciato su Instagram di essere incinta: la modella ha pubblicato una foto in cui mostra il pancione. “Lo scorso anno è stato pieno di piccole sorprese, grandi lutti, inizi familiari e nuove storie. Sono solo all’inizio dell’elaborazione di quanto avvenuto e della celebrazione di questo nuovo capitolo”, ha scritto nella didascalia. La foto, altamente evocativa e simbolica, è stata scattata dal marito Justin Ervin, regista e fotografo con cui è sposata dal 2010. Per la coppia si tratta del secondo figlio, dopo la nascita di Isaac Menelik Giovanni, all’inizio del 2020. Ashley Graham non ha mai nascosto di voler allargare la famiglia: a inizio 2021 aveva raccontato al WSJ Magazine di sperare in una seconda gravidanza e di aver “fatto sesso non protetto nei giorni dell’ovulazione solo per vedere se è possibile rimanere incinta mentre allatto”.

Ashley Graham: la modella aspetta il secondo figlio

Anche all’Ellen DeGeneres Show, lo scorso aprile, Ashley Graham aveva detto di essere “al lavoro” per avere un secondo figlio. Tra i commenti all’annuncio social anche le congratulazioni di Ellen DeGeneres. La top curva è diventata famosa per le sue battaglie body-positive: sui social non si è mai fatta problemi a mostrarsi senza fotoritocchi. Inoltre si espone con libertà su temi considerati “imbarazzanti”, come la trasformazione del corpo dopo una gravidanza, o il sesso dopo il parto. In uno dei suoi ultimi post ha parlato della difficoltà di mostrare il proprio corpo per quello che è: “Quando il clima si fa più caldo, so che molte persone faticano a indossare meno vestiti e a mostrare più pelle. Credimi quando dico che il tuo corpo è bello… fa caldo là fuori e anche tu lo sei. non lasciare che la tua mente ti impedisca di goderti la vita al massimo (e ricordati di dirti “ti amo” ogni giorno)!”.

