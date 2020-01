Ashley Young all’Inter/ Affare fatto, il terzino sbarca a Milano e Spinazzola…

Ashley Young all’Inter ormai è questione di ore, se non di minuti. Secondo quanto riportato da Sky Sport pare addirittura che il calciatore sarà a Milano entro le prossime 48 ore. Al Manchester United, proprietario del suo cartellino, va un milione e mezzo di euro più bonus legati alle presenze del giocatore per compensare l’arrivo anticipato di sei mesi sulla scadenza del suo contratto. Si tratta del terzo acquisto dai Red Devils dopo che in estate erano arrivati prima Romelu Lukaku e poi Alexis Sanchez. Si tratta sicuramente di un rinforzo importante che va a puntellare il reparto arretrato della squadra a disposizione di Antonio Conte che su quel battente dovrà fare ancora a meno di Kwadwo Asamoah fermato da un infortunio.

Ashley Young all’Inter, Calciomercato: Spinazzola salta?

La sensazione è che con il passaggio di Ashley Young all’Inter possa saltare lo scambio con la Roma tra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola. Con l’arrivo a Milano di un terzino importante come il classe 1985 inglese pare difficile pensare che ci sia spazio per un altro difensore sinistro. Nonostante l’infortunio di Kwadwo Asamoah infatti va considerata in rosa la presenza anche di Cristiano Biraghi che ha ben figurato quando è stato chiamato in causa. Chissà che l’Inter non abbia accelerato sul calciatore del Manchester United proprio per i dubbi emersi dagli esami strumentali sul terzino in arrivo dalla Roma per il quale si è aperta una lunga polemica.

