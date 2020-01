“Scambio Politano-Spinazzola è saltato”/ Lite Inter-Roma: gelo tra le due società

Niente da fare, lo scambio Politano-Spinazzola tra Inter e Roma sembra essere saltato definitivamente. Pressochè formalizzata due giorni fa, la trattativa ha subito una brusca frenata nel momento in cui il Biscione ha chiesto ulteriori test medici per l’esterno sinistro, reduce da un infortunio. Politano ha già sostenuto le visite mediche con i giallorossi e sarebbe stato pronto per esordire già nella sfida di oggi contro il Parma in Coppa Italia. A complicare ulteriormente le cose, la richiesta della società nerazzurra di variare la formula del trasferimento. Lupa irritata per come si è evoluta la trattativa, tanto da bloccare nuovi test di Spinazzola contro l’Inter.

Come riporta Tuttomercatoweb, si va verso la fumata nera: nonostante i contatti continui tra le due società per trovare una soluzione, si va verso l’interruzione della trattativa. E negli ultimi minuti sono giunti interessanti aggiornamenti sulle mosse di mercato dei due club: i nerazzurri hanno momentaneamente bloccato l’acquisto di Olivier Giroud dal Chelsea, mentre i giallorossi sono tornati a sondare il terreno per Suso, in uscita dal Milan e già sul taccuino di Getafe e Siviglia. Attese novità nel corso delle prossime ore, ma filtra pessimismo da Milano e dalla Capitale: i rapporti sembrerebbero ormai compromessi…

