Asia Argento “Abbracciata a un minorenne”/ Foto con Andrea Pittorino e nuova polemica

Già normalmente quando si parla di Asia Argento scoppia la polemica per qualsiasi cosa ma adesso che l’attrice appare abbracciata ad un giovane attore classe 2002 ma non ancora maggiorenne, ecco che il gioco è fatto. Inutile dire che si tratta di pochi giorni e che forse se le foto del settimanale Oggi fossero state posticipate, non saremmo quindi a parlare dell’ennesimo colpo di testa di Asia Argento, ma così non è e tanto è bastato per finire di nuovo nell’occhio del ciclone. Il settimanale ha beccato la bella attrice stretta al collo di Andrea Pittorino, nato nel settembre del 2002 e, quindi, tecnicamente ancora minorenne.

ASIA ARGENTO IMMORTALATA CON IL “MINORENNE”

Secondo quanto si evince dai rumors, i due sono stati paparazzati a Roma in attesa del taxi dopo un fine settimana passato insieme in quel di Parigi. I paparazzi del settimanale Oggi, li hanno colti in teneri atteggiamenti tra coccole e abbracci e non c’è bisogno di dire che tanto è bastato per far scoppiare le polemiche proprio per quelle poche settimane che dividono Andrea Pittorino dal compimento dei suoi 18 anni. Per chi non lo ricordasse, il giovane attore è stato tra i protagonisti di Un ciclone in famiglia vestendo i panni del piccolo Ambrogino, nipotino della famiglia Brambilla. Quello che è certo è che Asia Argento non è aiutata dal suo passato che continua a perseguitarla e vedendola insieme ad un minorenne fa correre la mente a tutto il fango e le accuse che le sono piovute addosso durante l’affair Jimmy Bennett. Cosa risponderà Asia Argento questa volta? Così dirà su questa possibile liason?

