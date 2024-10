Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, grandi approvazioni per la figlia di Morgan e Asia Argento

Tra le coppie apprezzate nella prima puntata di Ballando con le stelle 2024 è impossibile non citare quella formata da Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, con gli occhi del pubblico che erano posati in modo particolare sulla figlia d’arte, nata dal matrimonio poi finito tra Asia Argento e Morgan. Le due ragazze si sono classificate al sesto posto nel corso della prima puntata del dancing show condotto da Milly Carlucci su Rai1, ma Anna Lou Castoldi e Asia Argento non sono comunque passate inosservate agli occhi dei telespettatori, visto che oltre alle doti artistiche hanno fatto breccia nel cuore del pubblico anche le doti umane:

“C’è chi ha ballato meglio di Anna Lou, ma lei mi è piaciuta talmente tanto che le avrei fatto vincere la puntata, il maestro poi è bravo bravo” si legge in uno dei commenti spuntati sotto la pagina ufficiale Instagram del dancing show di Rai1.

Una sola prova non si è rivelata sufficiente per esprimere un giudizio totale per Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, la coppia di ballerine ha tagliato il sesto posto dopo la prima puntata di Ballando con le stelle 2024, capace di coinvolgere una buona fetta di pubblico che ovviamente si è poi riversata sui social per esprimere pensieri e opinioni riguardo alla prestazione.

E chissà che già da questa sera sabato 5 ottobre 2024 Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti non possano ambire a qualche posizione di alta classifica, dopo la sesta piazza centrata, le due giovani hanno mostrato segnali e possibilità di crescita non certo indifferenti e sarà curioso vedere quello che potrà accadere già da stasera in prima serata a Ballando con le stelle 2024.