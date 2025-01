Asia Argento, mamma di Anna Lou Castoldi, torna a parlare della sua battaglia con l’alcol

Anna Lou Castoldi sarà tra le ospiti di Verissimo nella puntata di oggi sabato 11 gennaio, la figlia di Morgan e Asia Argento coglierà l’occasione per raccontare la sua esperienza a Ballando con le stelle e non solo, non mancheranno sicuramente delle rivelazioni su mamma Asia Argento. In passato più volte la stessa attrice ha raccontato i suoi problemi con l’alcol e di dipendenza dalla droga, che fortunatamente ad oggi sembrano rappresentare il passato. Il problema con l’alcol in particolare, Asia Argento lo aveva ereditato dalla madre, si era detta convinta di non voler commettere i soliti errori, ma alla fine la vita ha deciso in maniera diversa e per diversi anni l’ex moglie di Morgan si è ritrovata a fare i conti con la problematica.

Helena Prestes non si fida di Zeudi Di Palma al Grande Fratello/ Gelosa di Javier dopo che lei...

“Era un’alcolista e molte volte diventava violenta, da piccola dicevo di non voler diventare così, ma finché non abbiamo capito e spezzato la catena” ha rivelato l’ex moglie di Morgan Asia Argento riguardo alla madre scomparsa nel 2020.

Asia Argento e l’addio alle dipendenze: “L’ho fatto per me e le persone vicine”

Una nuova vita per la celebre attrice, che da qualche anno ha ormai messo alle spalle i problemi con alcol e droga che hanno segnato diversi anni della sua esistenza. Per Asia Argento è ora tempo di guardare avanti e in una vecchia intervista concessa a Verissimo di Silvia Toffanin ha rivelato dove ha trovato la forza per ripartire e staccare definitivamente con il passato:

Lory Del Santo, chi è: l'infanzia complicata con la malattia e la morte del papà/ Poi il successo in tv

“A un certo punto ho avuto un’illuminazione, dovevo salvarmi per me stessa e per le persone che avevo vicino, ho iniziato a praticare il buddismo che mi ha aiutata a fare spazio dentro di me” ha confessato l’ex moglie di Morgan che grazie al gruppo degli alcolisti anonimi che ancora oggi frequenta riesce a tenere a bada il problema.