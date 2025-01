Spietata e tranchant, Asia Argento non sembra essere troppo benevola ed empatica nei confronti del suo ex marito Morgan, nonché padre della figlia Anna Lou. Quando l’attrice si ritrova a parlare della storia d’amore con il cantante, si finisce a citare scontri e malintesi che hanno condizionato negativamente il loro rapporto turbolento. Asia infatti sembra aver perso fiducia in lui, colpa di una lunga serie di scelte sbagliate che a suo avviso lo avrebbero portato su una linea di galleggiamento pericolosa. “Quando l’ho conosciuto io si chiamava ancora Marco ed era un’altra cosa rispetto a quello che è diventato”, assicura Asia Argento.

“Marco ha creato Morgan ispirandosi a modelli sbagliati ed è preda del suo ego”, la sentenza dell’Argento, che non ci pensa due volte a bocciare le tante scelte professionali intraprese dall’ex marito nel corso degli anni. “Certi programmi gli hanno permesso di galleggiare ma non è stato fargli un favore perché a volte è bene toccare il fondo”, afferma Asia.

Asia Argento lancia un’ancora di salvezza a Morgan

Se i rapporti tra lei e Morgan si sono sempre più deteriorati nel corso del tempo, diverso è il discorso con la figlia Anna Lou. E Asia Argento non a caso prova un forte senso di ammirazione per la ragazza, che avrebbe mostrato grande generosità e comprensione nei confronti di un papà che l’attrice ha spesso accusato di essere poco presente.

“Ma mia figlia ha sempre giustificato, lo ha sempre perdonato e ha continuato ad amarlo. Mi piange il cuore. Io non so come fa”, ha detto l’attrice. “Lui è fortunato ad avere una figlia così, penso che lui lo sappia ma non ne approfitta perché un amore così potrebbe salvarlo”, ha concluso l’Argento a Verissimo, esprimendo forse auspicio, più che una considerazione, dal suo punto di vista.

