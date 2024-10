ASIA ARGENTO A ‘VERISSIMO’: “HA RESO LE FRAGILITA’ UN PUNTO DI FORZA”

Asia Argento sarà ospite questo pomeriggio a “Verissimo”, nel corso del primo dei due consueti appuntamenti del talk show in onda su Canale 5: e il ritorno da parte della 49enne attrice e regista capitolina nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, dove è stata già diverse volte protagonista nel passato recente e non, sarà l’occasione per la figlia del maestro dell’horror, Dario (di cui parliamo quest’oggi in un pezzo a parte), per una intervista a cuore aperto e che, come recita la preview dello storico rotocalco delle reti Mediaset, rappresenta una di quelle donne che sono state capaci di “rendere le fragilità un punto di forza”. E, in attesa di ascoltare cosa dirà Asia Argento a “Verissimo” possiamo tornare su un paio di questioni che l’hanno riguardata di recente…

Alla vigilia dell’ospitata odierna negli studi televisivi di “Verissimo”, infatti, Asia Argento è tornata a far parlare di sé per via di un colorito scambio di battute con Rosita Celentano: non una vera e propria lite quella scoppiata tra le due donne durante una puntata di “Donne sull’orlo di una crisi di nervi” (nomen omen…) di Piero Chiambretti, ma poco ci è mancato. Soprattutto nel corso dell’ultimo appuntamento, il titolo del talk show in onda su Rai 3 è parso particolarmente azzeccato: la diatriba tra le due figlie d’arte è nato quando la regista romana aveva provato a rispondere a una domanda del conduttore e l’altra si era alzata dal suo posto, allontanandosi. “Lei neanche mi ascolta, si fa i c**zi suoi” aveva sbottato Asia, a cui Rosita aveva replicato dando origine alla piccola querelle (“Abbassa i toni!).

ARGENTO, BATTIBECCO CON ROSITA CELENTANO: “SEI UNA ROMPIC…”

Per fortuna il piccolo incidente tra Asia Argento e Rosita Celentano è prontamente rientrato grazie all’intervento di Pieri Chiambretti: dopo aver notato che la regista era partita in quarta (“E tu non rompere il c**zo”), aveva invitato le due ospiti alla calma, ricordando loro che sono tutti una grande famiglia e innescando l’ultima replica della 49enne che aveva sarcasticamente ricordato come in ogni ‘famiglia’ ci sia sempre “una rompic**zo”. Non sappiamo se questo pomeriggio la Argento tornerà su questo piccolo screzio, prontamente ricucito, ma quasi certamente nella sua intervista alla Toffanin la diretta interessata potrebbe commentare le parole del suo ex, Morgan, e le parole al miele a lei rivolte in merito alla figlia avuta assieme, Anna Lou Castoldi.

Come sappiamo, infatti, la figlia di Asia Argento e Morgan quest’anno fa parte del cast di “Ballando con le Stelle” e la sua presenza nello show condotto da Milly Carlucci rappresenta uno dei motivi di maggior interesse di uno dei programmi di punta del servizio pubblico. Stando a quanto riportato in esclusiva da Fanpage (in merito a quanto scritto dal cantautore in una chat Whatsapp che condivide con pochi amici, collaboratori e giornalisti), il 51enne fondatore dei Bluvertigo si è detto sorpreso dalla bravura di Anna Lou. “Pensavo di conoscerla, ma ha una tale ricchezza e vastità di mente e cuore che il suo spirito è inesauribile” ha fatto sapere Morgan, elogiando la performance della 23enne (definita pure “una giovane donna di spettacolo che comunica in modo naturale”) e ammettendo candidamente che se lei “sa suonare, cantare e conosce moltissime cose, incluso il mondo, le lingue e la letteratura, lo deve a sua madre, non a me”.