Mai titolo fu più azzeccato; al di là dell’ironia, a “Donne sull’orlo di una crisi di nervi” sarebbero volati stracci tra Rosita Celentano e Asia Argento. A raccontarlo in anteprima è Dagospia che, in riferimento a quanto vedremo questa sera nell’appuntamento su Rai Tre, ha pubblicato un fuorionda che racconta un veemente scontro verbale tra le due donne durante i rispettivi editoriali.

Chi è Nikita Perotti, maestro di Ballando con Le stelle 2024/ Arriva la prima dedica social di Asia Argento

Ma cosa è successo tra Asia Argento e Rosita Celentano? Come racconta LaNostraTv, nel corso del programma Donne sull’orlo di una crisi di nervi entrambe hanno avuto modo di leggere e raccontare un proprio editoriale. Ad iniziare sarebbe stata proprio Rosita Celentano che, una volta terminato, non avrebbe atteso di ascoltare anche quello di Asia Argento pensando dunque di alzarsi dal tavolo per fare altro.

Anna Lou Castoldi, chi è / Il rapporto con Asia Argento, poi sulla compagna Dora...

Asia Argento sbotta contro Rosita Celentano: “Non rompere il caz*o!”

Osservato il gesto di Rosita Celentano, Asia Argento sarebbe dunque andata su tutte le furie stando al fuorionda pubblicato da Dagospia. “Ah, lei neanche ascolta, la Rosita… Si va a farei i ca*zi suoi!”, ha asserito l’attrice e regista trovando una replica piccata da parte della collega: “Asia però abbassa i toni, cavolo…”. Un botta e risposta durato a lungo con parole anche piuttosto colorite: “E tu non rompere il caz*o, stai seduta e ascolti il mio”.

Non è servito a molto l’intervento di Piero Chiambretti che, come racconta LaNostraTv, ha tentato di stemperare la tensione tra le due ospiti: “Dai, siamo una famiglia”. Tempestivo il commento di Asia Argento alle parole del conduttore di Donne sull’orlo di una crisi di nervi: “Si, infatti c’è pure la rompicaz*o, c’è sempre una rompica*zo nella famiglia. Stai seduta e ascolta quello degli altri, forza!”. L’attrice e regista ha poi aggiunto: “Sono allegra ma siamo tutti qua, facciamo le cose insieme e, quando è finita, ci alziamo e ce ne andiamo…”.

Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti a Ballando con le stelle 2024/ La figlia di Morgan sorpresa del programma?