Asia Argento choc a Verissimo/ Dallo stupro subito da Cohen a Weinstein al lotto per la madre Daria Nicolodi

Asia Argento choc: “Rob Cohen mi ha violentato”

Asia Argento si presenterà oggi a Verissimo in una versione choc. Questa volta termine non potrebbe essere più azzeccato visto che la bella attrice, regista e produttrice tornerà nel salotto di Silvia Toffanin a pochi giorni dall’uscita della sua autobiografia sconvolgente, tirando fuori alcuni ‘dietro le quinte’ che ancora non conoscevamo. Durante la lunga intervista, Asia Argento avrà modo di parlare della sua vita e della sua carriera ma, soprattutto, del caso Weinstein e delle violenze subite dalla madre. Ma se su questi due argomenti, l’attrice ha già parlato lungamente, la vera novità riguarda la sua denuncia nei confronti di quello che potrebbe rivelarsi un altro orco del cinema americano ovvero il regista Rob Cohen che, a suo dire, l’avrebbe stuprata dopo averle fatto assumere la droga dello stupro che le avrebbe impedito di ricordare fino a quando qualcuno non le ha aperto gli occhi.

E su Weinstein e la madre Daria rivela…

In particolare, Asia Argento racconterà nel salotto di Silvia Toffanin: “Successe nel 2002 mentre giravamo xXx. Abusò di me facendomi bere il Ghb, ne aveva una bottiglia. Ai tempi sinceramente non sapevo cosa fosse”. Lei stessa ha poi spiegato di non averlo denunciato perché non aveva capito cosa fosse successo ma di aver realizzato solo in seguito quando un suo amico le aprì gli occhi su quella sostanza e a quel punto gira ancora di più il dito nella piaga: “Non so che cosa porti un uomo a voler andare a letto sostanzialmente con un cadavere. Non volevo raccontarlo per non alzare un nuovo polverone, però altre due donne hanno parlato contro di lui, tra cui sua figlia, e allora l’ho fatto”. Riguardo a Weinstein, invece, conclude che non lo perdonerà mai per quello che ha fatto a così tante donne e che il carcere è il posto giusto per lui. Altra storia, invece, per la madre Daria Nicolodi che, nonostante tutto quello che è successo e le ha fatto, lei ha deciso di perdonare.



