Asia Argento/ Dalle violenze della madre al topless per la Festa delle donne

Asia Argento sul palco di A grande richiesta per rendere omaggio a Loredana Bertè

E’ arrivato il momento di celebrare la signora del rock italiano, Loredana Bertè, e chi potrebbe farlo se non Asia Argento. Da sempre sopra le righe, libera e fuori dagli schemi, l’attrice incarna sicuramente tutto quello in cui la Bertè ha sempre creduto e i valori di libertà che ha sempre sostenuto, ma cosa farà sul palco di A Grande richiesta questa sera su Rai1? Siamo tutti un po’ curiosi di capire se il suo sarà un monologo dedicato alle donne, alla parità e alla disparità di genere, oppure se l’attrice sarà sul palco per cantare. Non è la prima volta che Asia Argento si presta al canto, lo ha fatto qualche anno fa al Palalottomatica al fianco di Salmo e anche impersonando proprio la Bertè nella sua famosa Io ballo da sola. Sarà una versione canterina che vedremo sul palco questa sera?

Dalle violenze della madre al topless per la Festa delle donne

Fino a qualche giorno fa, Asia Argento era in tv, alla Confessione, per parlare delle violenze subite dalla madre, una donna forse impreparata e un po’ stretta nel suo ruolo, che finiva per scaricare su di lei tutta la sua rabbia rovinando la sua infanzia. Una violenza fisica e psicologica che lei ha perdonato solo adesso che la madre è morta chiudendo così un cerchio tossico che ha un po’ messo in crisi la sua vita: “Un po’ penso che fosse dovuto all’alcolismo che tirava fuori questo lato aggressivo, perché si sfogava su di me. Lei a 26 anni si è ritrovata con tre figlie, di cui due sue e una no, il rapporto con mio padre non era idilliaco, c’erano molte incomprensioni“. Quel capitolo ormai è chiuso e sui social la bella attrice si è mostrata in tutto il suo splendore proprio per festeggiare quelle donne che lei tanto ama e difende, spesso con toni sopra le righe, sfoggiando un nuovo tatuaggio ma anche un topless da paura. Cosa le sentiremo dire e cosa le vedremo fare questa sera?



© RIPRODUZIONE RISERVATA