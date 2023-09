Asia Argento e i rapporti con Morgan: “Mi chiedo se sia capace di amare”/ “Ogni tanto di notte…”

Asia Argento e la sua storia d’amore con Morgan: “Mi domando se sia capace di amare”

Asia Argento a Verissimo affronta il tema legato alla sua precedente relazione con Morgan, suo grande amore e padre di sua figlia Anna Lou. Oggi tra la regista e il cantante non ci sono rapporti, questo nonostante l’apertura dell’artista che non molto tempo fa aveva dichiarato di amare ancora Asia Argento. “Noi non abbiamo rapporti”, ha spiegato la regista e attrice, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. “Ogni tanto mi manda della musica…così di notte mi arrivano delle canzoni sue. E ascolto questa musica perché è un artista sempre interessante”, ha affermato Asia Argento, che sembra mantenere una posizione teneramente neutra nei confronti di Morgan.

“Ha detto che non ha mai smesso di amarmi? Però mi chiedomorgan se una persona come lui sia capace di amare”, ha tuonato Asia Argento. “Perché quando ci si ama troppo, è difficile amare gli altri. O forse ci si odia troppo”. Benché il loro rapporto sia stato molto turbolento, specialmente alla fine della loro relazione, ha detto di volergli molto bene. “Io gli voglio bene. Penso che sia stato il grande amore della mia vita”.

Asia Argento desidera il meglio per Morgan: “Ha un grande potenziale, spero lo esprima”

La figlia Anna Lou ha confermato che mamma prova dei sentimenti importanti per suo padre, anche se l’amore vero e proprio è ormai è finito da un pezzo. La ragazza racconta che mamma Asia l’ha sempre incoraggiata a coltivare il rapporto con Morgan e a far parte della sua vita. In tutti questi anni la regista e il cantante si sono avvicinati e allontanati molti volte. Adesso, almeno per quanto riguarda l’Argento, l’auspicio è che Morgan possa esprimere appieno il suo talento artistico.

“Io l’ho conosciuto quando lui aveva 27 anni e so il suo grande potenziale. E credo che non sia mai troppo tardi per esprimerlo. Il suo grande potenziale è come musicista, come artista, non come persona molto intelligente che parla in TV. Lui dovrebbe fare la musica secondo me. Non mi devo permettere di intromettermi. Ma come fan spererei di ascoltare la sua musica non solo nel telefono di notte, ma anche una bella canzone in classifica”.











