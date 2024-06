Asia Argento e la dedica all’ex compagno morto Anthony Bourdain/ “Ti amerò per sempre”

Asia Argento e la dedica ad Anthony Bourdain

Asia Argento non dimentica Anthony Bourdain e, nel giorno in cui lo chef avrebbe compiuto gli anni, si lascia andare ad una toccante dedica per lui accompagnata da una serie di foto inedite della coppia. “Ti amerò per sempre. La vita va avanti ma non sarà più la stessa senza di te. Il tempo non cura nessuna ferita. Mi manchi ogni giorno. Nei miei sogni ti parlo, ti bacio, sei ancora con me. Le feste sono particolarmente insostenibili. Buon compleanno in un luogo più alto e più leggero di questo. Three words went through my mind endlessly, repeating themselves like a broken record: you’re so cool, you’re so cool, you’re so cool”, scrive l’attrice su Instagram a cui ha affidato quelli che sono ancora i sentimenti per uno degli uomini che ha amato di più.

Tanti i like, ma anche i commenti sotto il post dell’attrice che riceve anche l’affetto di colleghi e amici come Alessandro Borghese, Elena Sofia Ricci, Mara Venier, Gabriel Garko e tanti altri.

La storia tra Asia Argento ed Anthony Bourdain

Quello tra Asia Argento ed Anthony Bourdain fu un vero e proprio colpo di fulmine dopo il fatidico incontro nel 2016 davanti alle telecamere di Parts unknown, nota in Italia come Cucine segrete. Un amore che, però, non riuscì a far trovare allo chef la forza per affrontare i propri fantasmi togliendosi così la vita nel 2018 mentre si trovava in Francia per girare uno show.

Dopo la morte di Anthony Bourdain, ai microfoni di Domenica In nel 2022, disse: “Anthony era un uomo intelligentissimo, anche se molto fragile. C’è una lezione che dobbiamo imparare tutti. Il suicidio è un gesto estremo: ma chi lo compie non vuole morire davvero. Vuole solo trovare sollievo dalla depressione”.













