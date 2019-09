Asia Argento e Vera Gemma/ Nel cast di Pechino Express 8: i possibili concorrenti

All’inizio delle nuove registrazioni di Pechino Express manca circa un mese. Lo show di Rai2 sarà condotto ancora una volta da Costantino Della Gherardesca. Le coppie per questa nuovamente avventura scopriranno nuovi ed incantevoli posti percorrendo Thailandia, Cina e la Corea del Sud. Secondo le anticipazioni di GossipeTV nel cast ritroveremo anche Asia Argento, da poco ritornata sui social network e vista di recente anche a Live Non è la d’Urso, scontrandosi con Matteo Salvini. Ecco cosa si legge sul portale: “Dopo la breve ospitata a Live-Non è la d’Urso, Asia Argento è pronta a tornare in tv per un impegno più lungo. Secondo alcune indiscrezioni raccolte da noi di Gossipetv, la figlia di Dario Argento è in partenza per Pechino Express, il famoso adventure-game di Rai Due. Al momento non è chiaro, però, chi accompagnerà l’attrice e regista in questa nuova avventura, che verrà registrata a partire da metà ottobre. Le riprese della nuova edizione del programma dovrebbero iniziare, infatti, intorno al 20 ottobre, salvo cambiamenti dell’ultima ora”.

Pechino Express, Asia Argento nel cast

In queste ore, ad aumentare ancor di più la curiosità degli internauti ci ha pensato Blogo, scrivendo il nome di Asia Argento e svelando anche con chi farà coppia: Vera Gemma. La figlia di Giuliano Gemma da anni è molto amica della regista romana ed insieme, formano già un incredibile duetto in grado di stupire il pubblico favorevolmente. Sempre secondo TVBlog inoltre: “Del cast dovrebbe far parte la partecipante del Collegio Nicole Rossi e il conduttore televisivo Marco Berry. Nel cast del programma poi “una coppia di bellissimi” e un cantante giovanissimo proveniente dal mondo dei talent. Si starebbe lavorando su altri nomi, anche del mondo dello sport, ma come detto, sul fronte della contrattualizzazione non è stato ancora definito nulla di certo, quindi anche i nomi circolati di Ignazio Moser e Giucas Casella, per esempio, sono al momento semplici indicazioni”.

