IGNAZIO MOSER A PECHINO EXPRESS?/ In coppia col cugino Moreno senza la sua Cecilia

Ignazio Moser dopo il Grande Fratello Vip potrebbe partecipare alla prossima edizione di Pechino Express. Ebbene si, il figlio del campione Francesco Moser è tra i papabili concorrenti della nuova edizione del reality game condotto con grande successo da Costantino Della Gherardesca su Rai2. A lanciare l’indiscrezione in queste ore è stato Alfonso Signorini dalle pagine del settimanale Chi, dove si parla di trattative in corso per portare il fidanzato di Cecilia Rodriguez come concorrente in coppia con il cugino Moreno. “Ignazio Moser in coppia con suo cugino Moreno, è in corsa per partecipare alla prossima edizione di Pechino Express come concorrente. Unici ostacoli da superare la lontananza e la nostalgia per la fidanzata Cecilia Rodriguez” si legge sul settimanale diretto da Signorini.

Ignazio Moser con il cugino Moreno a Pechino Express?

Non è ancora ufficiale, ma Ignazio Moser dopo l’esperienza nel Grande Fratello Vip che l’ha lanciato nel mondo dello spettacolo, potrebbe bissare partecipando alla prossima edizione di Pechino Express. L’ex gieffino dovrebbe partire nel reality game di Rai2 non in coppia con la fidanzata Cecilia Rodriguez, ma con il cugino Moreno Moser di professione ciclista. Moreno vive a Monaco ed è molto seguito sui social, in particolare su Instagram dove è seguito da circa 31 mila follower. Numeri importanti destinati sicuramente a crescere qualora dovesse partecipare in uno dei programmi di punta di Rai2. La partecipazione dei due Moser dovrebbe essere quasi fatta, l’unico inghippo potrebbe essere la distanza tra Ignazio e Cecilia oramai inseparabili dopo la loro partecipazione al GF VIP.

Cecilia Rodriguez: “Grazie Dio per questo regalo così bello! Mi amor Ignazio Moser”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser più innamorati che mai. Sono trascorsi due anni dal loro primo incontro nella casa del Grande Fratello Vip e da allora i due sono inseparabili. Dopo la fine della storia d’amore con Francesco Monte, la sorella di Belen ha ritrovato la felicità proprio tra le braccia del ciclista; un amore che non ha conosciuto crisi e che da due anni a questa parte riempie le pagine di gossip e quelle di Instagram dove pubblicano diverse foto di momenti privati. Non ultimo quello postato da Cecilia che, dalla splendida Ibiza, ha postato una foto con il suo Ignazio accompagnata da una didascalia inequivocabile: “Grazie Dio per questo regalo così bello! Mi amor”.



