Asia Argento, la vicinanza a Morgan dopo l’addio a X Factor/ Il rumor: “Gli ha manifestato solidarietà e…”

Morgan fuori da X Factor, Asia Argento al suo fianco: l’indiscrezione

In questo periodo di fuoco segnato dalla sua improvvisa cacciata da X Factor, Morgan ha potuto contare sul supporto e sull’affetto di molte persone. Il dibattito pubblico si è spaccato in due, in seguito alla decisione del talent targato Sky di espellere il giudice, accusato di alcune intemperanze ed uscite fuori luogo non compatibili con le logiche e i valori del programma. C’è chi ha sostenuto la decisione e chi, invece, si è schierato apertamente con il musicista.

Chi gli avrebbe mostrato sostegno, in questo periodo complicato, è l’ex compagna Asia Argento. A riportate l’indiscrezione è Alberto Dandolo, nella rubrica Forse non tutti sanno che curata sul settimanale Oggi. L’attrice, reduce da un periodo di rinascita dopo essersi liberata dalla dipendenza dall’alcol, avrebbe mostrato vicinanza nei confronti del cantante, dopo l’addio al suo ruolo di giudice a X Factor. In particolare, si legge nell’indiscrezione, “gli ha infatti manifestato privatamente solidarietà e sostegno affettivo“.

Morgan e Asia Argento licenziati da X Factor: destini paralleli per l’ex coppia

Un supporto manifestato in forma privata e lontano dalle luci dei riflettori, ma essenziale per Morgan. La vicinanza di Asia Argento, sua ex compagna, è sicuramente fondamentale per il musicista. E, come si legge sul settimanale, sembra che l’ex coppia sia legata da un destino parallelo in riferimento ad X Factor. Entrambi, infatti, sono stati giudici del talent ed entrambi hanno dovuto anzitempo abbandonare il ruolo.

Asia Argento, in particolare, era stata contattata dalla produzione del programma per l’edizione del 2018. Tuttavia, in seguito ad una vicenda giudiziaria che la vide coinvolta in quel periodo, la collaborazione con X Factor fu improvvisamente interrotta e l’attrice dovette abbandonare la trasmissione.

