Asia Argento e la lotta contro l’alcolismo

Asia Argento, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della sera, si racconta ripercorrendo le tappe più importanti della sua vita. L’attrice ha svelato di aver vissuto un’infanzia difficile anche se ha sempre provato a mascherare. Da adulta, i fantasmi del passato l’hanno fatta cadere nella trappola dell’alcolismo da cui oggi è uscita anche se ammette di aver sempre paura di ricascarci. «Ho molta paura di tornare dov’ero. Ma mi impegno molto attraverso pratiche quotidiane, come la meditazione, per non ricaderci. La mia naturale condizione sarebbe di andare verso il buio», le parole dell’attrice.

«Chi ha una dipendenza vera difficilmente riesce a smettere. Direi un cinque per cento. E tutti quelli che ci riescono parlano di grazia: è inspiegabile il motivo per cui alcuni ce la fanno e gli altri no», ha aggiunto ancora la Argento.

Asia Argento e il rapporto con Morgan

Nel corso dell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Asia Argento ha anche parlato del rapporto con Morgan con cui ha avuto la figlia Anna Lou. “Marco è una persona malata che ancora non ha iniziato un cambiamento… Pasolini, dipendente dal sesso, l’ha detto meglio di tutti: non sei tu, è come se ci fosse una persona accanto a te che ti dice di fare queste cose”, ha spiegato.

Poi ha concluso: “Quando vedo quello che dicevo o facevo prima mi vergogno. Ogni sei mesi c’era una shitstorm: ma non ero io. Gli ultimi fatti legati a Marco sono terrificanti, ma se lui avesse avuto la grazia di desiderare di rimanere pulito non si sarebbe comportato in quel modo. Non lo sto giustificando: anzi forse pagare può essere l’unica cosa in grado di fermare il suo autolesionismo”.