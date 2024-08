EX DI ASIA ARGENTO, “STARE SOLA? ORA E’ IL MOMENTO DI CRESCERE”

Ex di Asia Argento, chi sono e cosa sappiamo della movimentata vita sentimentale dell’attrice e regista figlia del grande Dario? Questa sera, nel corso della puntata di “Storie di donne al bivio” (l’appuntamento è in prima serata su Rai 2), sarà di scena tra le varie protagonista in rosa del talk show anche la 48enne figlia d’arte che alle telecamere del programma si racconterà a cuore aperto parlando non solamente dell’infanzia difficile e delle dipendenze da sostanze stupefacenti (tunnel dal quale oramai è definitivamente uscita) ma anche probabilmente di alcune sue tormentate storie d’amore che le hanno lasciato cicatrici evidenti. E, in attesa di ascoltare cosa racconterà Asia Argento, possiamo raccontare qualcosa delle sue più importanti love story.

Parlare degli ex di Asia Argento ci porta innanzitutto a dedicare un po’ di spazio a Morgan, moniker artistico di Marco Castoldi, cantante, musicista e personaggio televisivo noto soprattutto per essere il fondatore dei Bluvertigo. Con lui la figlia di Dario Argento ebbe una lunga relazione nei primi Anni Duemila, prima di separarsi da lui: la coppia nel 2001 aveva avuto anche un figlio, Anna Lou Castoldi, chiamata così in onore della sorella di Asia Argento prematuramente scomparsa nel 1994. Dopo la fine della liaison con l’eclettico musicista e compositore milanese, era stata la volta di Michele Civetta: col regista italiano ma di origini newyorchesi, suo coetaneo, l’attrice era convolata a nozze nel 2008, avendo con lui il suo secondogenito, Nicola, prima che la relazione terminasse nel 2012.

ARGENTO RICORDA ANTHONY BOURDAIN: “NON HO SAPUTO VEDERE…”

Tra gli ex di Asia Argento e gli uomini che hanno avuto un posto importante nel suo cuore c’è sicuramente Anthony Bourdain, lo chef e personaggio televisivo statunitense morto suicida nel giugno del 2018, poco più di un anno dopo che i due avevano cominciato a frequentarsi. Tanto si è detto e scritto sulla fine tragica di questa storia, sulle colpe date alla regista italiana per la morte del gastronomo (trovato impiccato nella sua camera in un hotel francese a Kaysersberg, nei pressi di Strasburgo) e anche sui rimpianti della diretta interessata per non aver saputo “vedere il suo dolore” e aiutarlo: oggi, a distanza di sei anni, è una storia passata ma sulla quale le cronache e la stessa Argento tornano spesso. “Dopo di lui mai più un amore così” aveva scritto sui social per commemorare Bourdain -di cui parlerà probabilmente di nuovo su Rai 2- ricordando pure che “eravamo alcolisti e depressi ma ci siamo amati”.

Infine, nel novero degli ex di Asia Argento va ricordato anche Michele ‘Titi’ Martignoni, 28enne campione di MMA (arti marziali miste) e oramai noto alle cronache col soprannome affibbiatogli quando sale sul ring, ovvero “the Italian thunder”. Nonostante la differenza di età, quella con Martignoni è stata una storia d’amore felice per la Argento che, in più di un’occasione, aveva avuto parole al miele per il ragazzo, definendolo una persona meravigliosa e che l’aveva aiutata a capire e ritrovarsi in un momento particolarmente difficile della sua vita, specie dopo la morte improvvisa di Bourdain. Poi, come ammesso molto sinceramente nel salotto di “Verissimo” nell’intervista concessa a Silvia Toffanin, i due si erano lasciati e la regista aveva spiegato di voler stare da sola e di avere tra le priorità della sua vita il proprio “percorso di sobrietà”, aggiungendo in modo sibillino (ma senza alludere a traumi o separazioni dolorose) che era “arrivato il momento di crescere e, se sei in una relazione, è difficile…”.