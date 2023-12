Asia Argento: “Mia madre mi picchiava, ma l’ho perdonata”/ “Sfogava su di me le sue frustrazioni”

Asia Argento racconta la violenza della madre: “Era molto violenta”

Asia Argento, ospite a La volta buona di Caterina Balivo, parla della violenza subita dalla madre: “Mi picchiava in modo violento. E’ stata una grande vergogna che ho portato dentro di me. Di tre figlie picchiava solo me perchè ero la più forte, rispondevo in più forse le ricordavo mio padre con cui lei ha avuto grandi conflitti fino alla morte… grandi risentimenti“.

Asia Argento: "La meditazione mi ha aiutata a smettere di bere"/ "Ho iniziato perchè ero timida poi..."

E ancora: “Quindi le sue frustrazioni le sfogava su di me. Era molto violenta. Quando uno sopravvive poi può perdonare tutto questo, se non fossi sopravvissuta magari mi sarebbe toccato ripercorrere la stessa vita per poi perdonare. Sono successe tante cose nella mia vita per cui sarei potuta morire, mi sarei potuta anche suicidare… ci ho pensato tante volte“.

Asia Argento: "Cosa non rifarei nella mia carriera? Le scene di nudo"/ "Mi sono infilata in una gabbia"

Asia Argento: “Ho perdonato mia madre, mi manca”

Asia, ai microfoni de La volta buona di Caterina Balivo, ha raccontato di aver perdonato la madre per i soprusi subiti prima che morisse: “Io non ci penso mai a mia madre… non ci posso e non ci voglio pensare. Non riesco a dire quanto mi manca. La chiamavo di notte, era più facile perchè eravamo entrambe ubriache ma non ricordo cosa ci dicevamo.”

L’attrice aggiunge: “Gli ultimi tempi li ricordo, era in ospedale. Dopo l’operazione al cervello avrei un ricordo visivo troppo violento, preferisco ricordarla come l’abbiamo vista nelle immagini. Quando era in buona mia madre era davvero divertentissima, faceva delle cose anche un po’ folli. Una volta, quando eravamo piccole, alle cinque del mattino ci aveva svegliato con i vinili a palla e ci aveva portato in giro per Roma a vedere l’alba, i monumenti della città. Lei mi ha insegnato tantissimo: l’amore per la letteratura, la musica.“

Asia Argento, la vicinanza a Morgan dopo l'addio a X Factor/ Il rumor: "Gli ha manifestato solidarietà e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA