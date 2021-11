Asia Argento: “Non ho un fidanzato da anni”/ “Morgan? Ci scriviamo messaggi…”

Asia Argento si racconta a 360 gradi in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 10 novembre. Dal rapporto con i figli fino alla propria vita sentimentale, la Argento apre il proprio cuore svelando di non avere un compagno. “Non ho un fidanzato da anni. Ho avuto tante storie d’amore, anche lunghe e importanti. Oggi non mi passa neanche per l’anticamera del cervello di vedere qualcuno tanto per passare il tempo”, racconta l’attrice.

“Non uscirei nemmeno a cena con un uomo se non sentissi davvero qualcosa dentro. Certo, questo non vuol dire che non mi piacerebbe ritrovare un’anima gemella”, aggiunge l’attrice che si si sta dedicando ai figli Anna Lou che ha debuttato al cinema e Nicola di cui non è gelosa. “Non sono neppure la tipica mamma italiana”, aggiunge ancora.

Nell’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, Asia Argento ha anche parlato di Morgan con cui ha avuto una storia d’amore lunga e importante coronata dalla nascita della primogenita Anna Lou. Attualmente concorrente di Ballando con le stelle 2021, la Argento ammette di fare il tifo per lui. “Ogni tanto ci scriviamo dei messaggi, ci scambiamo opinioni su idee artistiche. Abbiamo trovato un equilibrio. Lo sto seguendo a Ballando con le Stelle: è un ballerino strepitoso, molto migliore di quanto lo sia stata io quando ho partecipato alla trasmissione nel 2016. Faccio il tifo per lui”, ha detto.

La Argento ha anche parlato di Anthony Bourdain, che si è tolto la vita nel giugno del 2018. “Abbiamo condiviso un pezzo di vita meravigliosa: le risate, le scoperte, i viaggi, i cibi nuovi, i film visti insieme sul divano. Dopo un amore così è difficile essere legati a qualcun altro”, ha concluso.





