Asia Argento nuda con il fidanzato Michele Martignoni/ “Quella notte ho provato…”

Asia Argento festeggia la vittoria del fidanzato Michele Martignoni

Asia Argento regala una foto bollente ai fan per festeggiare la vittoria del fidanzato Michele Martignoni al campionato MMA dove si è laureato campione del mondo. Da qualche mese, l’attrice fa coppia fissa con Michele Martignoni, più giovane di lei e con cui ha riaperto le porte del suo cuore. Dopo aver ufficializzato la storia lo scorso agosto, oggi, la Argento ha deciso di condividere una foto in cui si mostra totalmente senza veli coprendosi solo falla fascia vinta dal fidanzato che è un campione di arti marziali miste.

Bellissima, con un fisico mozzafiato e tanti tatuaggi, la Argento si mostra in tutto il suo splendore mentre alle sue spalle, c’è il fidanzato Michele che la abbraccia e mostra a sua volta il fisico indossando solo un boxer nero.

Le parole di Asia Argento per il fidanzato Michele Martignoni

Asia Argento non nasconde di essere nuovamente serena e felice grazie all’amore di Michele Martignoni festeggiando in grande stile il titolo di campione del mondo dell’uomo che è riuscito a conquistarla. “Un mese fa il mio fidanzato diventava campione del mondo di MMA. Quella notte ho provato delle emozioni indescrivibili e contrastanti, è stata una serata indimenticabile”, ha scritto Asia sotto la foto di coppia pubblicata sul proprio profilo Instagram.

“Sono così fiera di te e di essere al tuo fianco amore mio. Keep shining ❤️‍🔥 “The belt came to Rome and it will stay here”, ha concluso la Argento orgogliosa del traguardo raggiunto dal fidanzato.

