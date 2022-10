Michele Martignoni, chi è il nuovo giovane fidanzato di Asia Argento/ 21 anni di differenza

Michele Martignoni è balzato agli onori della cronaca rosa negli ultimi giorni per essere il nuovo giovane compagno di Asia Argento. Tra i due ci sono quasi 21 anni di differenza: l’attrice ha compiuto 47 anni il 20 settembre scorso, lui ne ha 26. Michele Martignoni è nato a Roma ed è uno sportivo conosciuto. È infatti uno dei campioni massimi italiani di MMA, una disciplina da combattimento nella quale si utilizzano tutte le tecniche delle arti marziali.

Poco più di un mese fa, Asia Argento aveva dato visibilità alla nuova storia con Michele Martignoni postando sui social fotografie in sua compagnia. L’attrice ci farà conoscere meglio Michele Martignoni domenica 2 ottobre nella puntata di Domenica in, diretto e condotto su Rai 1 da Mara Venier. La figlia del celebre regista Dario, avrà modo di parlare anche dell’autobiografia non autorizzata che uscirà l’11 ottobre prossimo su Anthony Bourdain, lo chef tragicamente scomparso. Il libro, che fa già discutere, riporta gli ultimi messaggi tra Anthony Bourdain e Asia Argento.

Michele Martignoni, chi è il nuovo compagno di Asia Argento?

Michele Martignoni è conosciuto soprattutto tra gli amanti delle arti marziali. Romano, occhi azzurri, fisico statutario e tatuato, ha conseguito numerose vittorie sui ring, meritandosi il soprannome di “The Italian Thunder”, ovvero “Il tuono italiano”. Michele Martignoni è la nuova fiamma di Asia Argento dopo rapporti non proprio felici dell’attrice. Prima di lui, e dopo Anthony Bordain, Asia Argento aveva avuto una parentesi con il re dei paparazzi, Fabrizio Corona.

Adesso con Michele Martignoni sembrerebbe aver aver ritrovato il sorriso. In alcuni scatti pubblicati su Instagram, il combattente appare in tenera compagnia di Asia Argento. “Quando ti alzi la mattina, ricorda quale prezioso privilegio è essere vivi – scrive il combattente su Instagram – respirare, pensare, provare gioia e amare“. E Asia Argento sembra finalmente serena: nell’ultima storia pubblicata, la si vede allenarsi con una corda. Non vuole essere da meno del suo nuovo compagno.

